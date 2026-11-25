ＷＢＡ世界ミニマム級王者石井武志が１１月２６日、挑战者メデシロとダブル世界戦で対戦。最速ＫＯ記録保持者だが、３６分間戦う準備万端。

ＷＢＡ世界ミニマム級 （４７・６キロ以下）王者・ 石井武志 （２７）＝大橋＝が、１１月２６日に開催されるダブル世界戦興行に向けて最終調整に入った。相手は同級１１位でフィリピンの ザイバージョン・メデシロ （２１）である。石井は９月２日に記録した日本男子世界戦史上最速ＫＯタイムの更新を狙うのではなく、試合終始を通じて慎重かつ着実な戦いを展開する方針を固めている。この試合は１２回戦制で行われ、王者としての防衛戦という大きな責任を背負ってリングに上がる。

計量は両者クリア 石井は挑战者の闘志を歓迎

前日計量は２５日に横浜市内のホテルで行われ、結果は両者とも見事にクリアした。石井はリミットの４７・６キロちょうどで体重を落とし、メデシロはリミットを２００グラム下回る４７・４キロで体重測定を完了した。石井は計量後の会見で、メデシロの目つきや前日の会見での受け答えから、相手が非常に気が強い選手であると感じ取ったと明かした。だが、その闘争心は石井にとって歓迎すべき要素だ。真っ向勝負を挑んでくれる相手が来てくれるからこそ、熱い試合になると考え、自身も楽しみだと語っている。これは単なる防御ではなく、対等に戦うための王者の構えを示すものである。

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最速ＫＯ記録の裏側 ３６分間の消耗戦覚悟

石井は９月２日の王座決定戦で、元ＷＢＯ世界同級王者であるウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）を１回１分５秒でＫＯし、日本男子の世界戦史上最速ＫＯ記録を樹立した。この記録は、井上尚弥が２０１８年１０月にフアンカルロス・パヤノ（ドミニカ共和国）を１分１０秒で沈めた記録を５秒更新するものだった。しかし、石井自身は当時、その速さを狙っていたわけではないと強調している。入り方は慎重にし、まず自身を与えないことを最優先に考えており、３６分間戦い抜くという覚悟でリングに上がると述べている。１ラウンドから倒しにいくのではなく、最後まで戦い抜くことで、次の挑战者に備える準備を進めている。

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減量成功とメデシロの野望 フィリピン最速記録の可能性

減量体制も順調に進んでおり、石井は前日にカロリーメイトやカステラなど、質量が小さくカロリーを確保できる食品を摂取した。計量後も和食店でおかゆを食べ、夜は水分と炭水化物をこまめに補給するプランで対応し、筋肉をしっかりと残せたことを確認した。一方、相手メデシロは９戦全勝（５ＫＯ）の戦績を持ち、この１０戦目で世界王座を獲得すれば、元ＷＢＣ世界フライ級王者マルコム・ツニャカオの１１戦目を上回るフィリピン最速記録となる可能性を秘めている。若き挑戦者の野心に対し、石井も負けん気をむき出しにし、挑戦者でありながら逆に自分が挑戦してつぶしにかかりたいとの意気込みを示している。ベルトを巻いても胸に宿るのは挑戦者の闘争心であり、その姿勢で明後日の対戦に臨む。