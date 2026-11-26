◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦○同級王者・石井武志判定3―0同級11位ザイバージョン・メデシロ●（2

◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 ○同級王者・石井武志 判定3―0 同級11位ザイバージョン・メデシロ●（2026年11月26日 EBARA WAVEアリーナおおた） 石井は21歳の無敗の挑戦者を黙々とボディーで追い詰めた。

見る見る疲労していくメデシロから、10回には右ボディーでダウンを奪った。 採点は9点差が2人、5点差が1人の3―0。

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「12回、戦い抜くつもりだった。 最後までやり遂げられた」と喜んだ。