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石井武志 65秒KO戴冠からわずか85日で初防衛 世界王者の実力証明「ボクシングが楽しい」｜Infoseekニュース
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◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦○同級王者・石井武志判定3―0同級11位ザイバージョン・メデシロ●（2
◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ12回戦 ○同級王者・石井武志 判定3―0 同級11位ザイバージョン・メデシロ●（2026年11月26日 EBARA WAVEアリーナおおた） 石井は21歳の無敗の挑戦者を黙々とボディーで追い詰めた。
見る見る疲労していくメデシロから、10回には右ボディーでダウンを奪った。 採点は9点差が2人、5点差が1人の3―0。
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「12回、戦い抜くつもりだった。 最後までやり遂げられた」と喜んだ。
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