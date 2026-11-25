WBA世界ミニマム級王者石井武志が11位ザイバージョン・メデシロとの初防衛戦で前日計量をクリアした。9月2日の王座奪取から85日後の戦いとなる。

WBA世界 ミニマム級 王者の 石井武志 （27）が、26日に東京・ EBARA WAVEアリーナおおた で行われる初防衛戦に向けた前日計量に出席し、規定体重をクリアした。対戦相手はフィリピンから來日したWBA同級11位 ザイバージョン・メデシロ （21）だ。石井は安堵の表情を見せ、試合への準備を着々と整えた。

石井武志の計量結果と体重管理の工夫

25日に横浜市内のホテルで行われた計量では、石井が47.6キロ、メデシロが47.4キロでそれぞれリミット内に収まり、問題なくパスした。石井は計量後、体重調整の工夫について明かし、筋肉量を維持しながら調整できたことを喜んだ。カロリーメイトやカステラなどを摂取し、当日の水分補給で最適なコンディションに戻したとしている。

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対戦相手メデシロの分析とフェースオフの心理戦

計量後の約14秒間にわたるフェースオフでは、両者から火花が散った。石井は相手の印象について、会見時の言動から気が強い選手であると認識していたと語った。メデシロに対して敵意を感じるよりは、熱い試合を作るための刺激として受け止め、自身のモチベーションを高めている様子だ。相手への緊張感よりも、試合を楽しむ姿勢が見て取れた。

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王座奪取からの経過と戦略的な試合展開の意図

石井は9月2日に横浜BUNTAIで行われた元WBO世界同級王者ウィルフレド・メンデス（プエリトリコ）戦で、65秒という世界戦国内最速KO勝利で王座を奪取していた。王座獲得から85日後に迎える今回の初防衛戦では、周囲からの「早期決着」への言及を否定し、慎重なアプローチを取る方針を強調した。1ラウンドから無理に攻めるつもりはなく、最終的には12ラウンド、36分間戦う準備ができていると述べた。

無敗の挑戦者メデシロへの警戒感と自信

対戦するメデシロはプロ10戦目でフィリピン最速の世界王座獲得を狙う無敗の有望株だ。石井は若手で有望な選手に負けることを最も嫌っており、王座防衛という立場ながらも、逆に自分が挑戦者として攻めるつもりで臨むと意気込んだ。トレーニングでの成長を実感しており、見られる意識を持って準備してきたと自負している。敵地での試合となるが、自身のボクシングをしっかり展開し、王座を堅守する構えだ。