WBA世界ミニマム級王者石井武志がザイバージョン・メデシロを3-0で退け初防衛に成功。大橋ジムの武居由樹も勝利し、両選手が同一興行で王座防衛と再起勝利を果たした。

WBA世界ミニマム級 王者の 石井武志 （27）が、初防衛戦において3対0の判定勝利を収め、王座の初守備に成功した。

挑戦者は無敗の同級11位ザイバージョン・メデシロ（21）であり、石井は得意の接近戦を仕掛けて優勢に試合を運んだ。

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10回にはボディー攻撃でダウンを奪うなどし、9月2日の王座奪取から85日後の異例の早期防衛戦をクリアした。

激しい接近戦で判定勝利を収める

石井はメデシロの動きを制限するために積極的に接触し、不細工な試合展開になっても諦めずに攻め続けた。

6回には左目上を切り裂いて流血するアクシデントに見舞われたが、その後も練習の成果を発揮して体幹への攻撃を続けた。

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特に10回ではボディー連打でメデシロをダウンさせ、試合の決定的な momentoを作り出した。

9月2日には国内最速となる65秒KO勝ちで王座を手にしていたが、石井自身はそれを軽く見ていたわけではない。

前戦が短時間で終了したためあっさり勝ったと評価される可能性を察知し、今回は真摯に世界戦として捉えて挑んだ。

八重樫トレーナーのサポートで鬼門突破

石井がこのような集中力を維持できた背景には、指導を受ける元世界3階級制覇王者・八重樫東トレーナー（43）の存在がある。

九が現役時代に「世界戦翌日から練習していた」という話から、王座獲得から2日後にはすぐに練習を再開した。

初日の練習では午前中にフィジカルメニュー、午後にジムワークを行い、2部構成のハードなスケジュールをこなした。

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所属ジムの大橋秀行会長（61）は、この練習態度を見て石井がすぐに初防衛戦に耐えられると確信したという。

その結果、石井のもとにはすぐに初防衛戦のオファーが届き、85日後の試合への参加が決定した。

武居由樹も再起2戦目で勝利

同一興行では、元WBO世界バンタム級王者の武居由樹（30）も勝利を収めた。

武居は再起戦となるスーパーバンタム級8回戦で、日本同級11位の大嶋と対戦し3対0の判定勝ちを飾った。

7回終盤には右フックでダウンを奪い、5月の2戦目（2対0判定勝利）よりも成長した姿を見せようとした。

しかし武居は笑顔を見せず、「もう少し成長した姿を見せたかった」と試合結果に対する悔しさをにじませた。

また、武居は会見にて3年間交際してきた1歳年下のフィットネストレーナーとの結婚を発表した。