短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』が国際映画祭で高評価 うみぞら映画祭での反響を受けカンヌ国際映画祭にも出品

フィルム・ジャパネスク製作の短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』が、イタリアのトロペア映画祭で3部門受賞、モナコ国際映画祭でも複数賞を獲得。日本での上映後には観客から「戦わない選択の勇気」への共感が相次ぎ、その声を胸にカンヌ国際映画祭のショートフィルムコーナーにも出品された。藤井泰子を始めとするキャスト・スタッフが参加し、国際的に高い評価を得ている作品。

一般社団法人フィルム・ジャパネスクが製作し、Deep Emotion株式会社とよーてらよてら株式会社が制作協力を担う 短編映画 『CITIZENs - The Choice Not to Fight』（監督・脚本：ふるいちやすし）は、これまでイタリアの トロペア映画祭 （2025）にて国際短編部門の最優秀作品賞を含む3部門を受賞し、モナコ 国際映画祭 （2025）でも複数の賞を獲得するなど、国際的に高い評価を受けてきた作品です。

この映画は、現在の世界の緊張した情勢と重なるテーマを扱っており、観客からは「戦争の悲惨さを知っているからこそ、この映画が描く『戦わない』という選択の勇気に深く感動した」といった共感の声や、「今の情勢だからこそ、このメッセージを世界中に届けてほしい」という切実な声が数多く寄せられました。 出演者の藤井泰子をはじめとする関係者も登壇し、作品のメッセージ性が国や地域を超えた普遍的なテーマとして強く受け止められました。

その後、本作はフランスで開催されたカンヌ国際映画祭のショートフィルムコーナー（Cannes Court Métrage）にも出品され、世界各国の映画人が集まる場でその強いメッセージを発信する機会を得ました。 作品の出演者には、藤井泰子、ラスティ・スミス、ヴァレンティノ・セビッチ、デリック・ドーヴァー、小池樹里杏、スティーブン・レフィーバー、レオン・ピッツォ・スナミなどが名を連ねています。

この短編映画は、制作協力企業や国際映画祭での受賞歴を通じて、その芸術的価値と社会的メッセージの両面で高く評価され、『戦わないという選択』という普遍的な問いかけを世界各国の観客に投げかけ続けています





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