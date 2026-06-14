知床観光船沈没事故で桂田被告に判決 遺族「事態の重さを理解して」

北海道知床半島沖で起きた観光船沈没事故で業務上過失致死罪に問われた運航会社社長の判決が釧路地裁で言い渡される。行方不明となった小柳宝大さんの父親は、被告が事故の重大さを真に理解することを願い、再発防止につながる判決を求めている。宝大さんは初めての北海道旅行中に事故に遭い、家族との最後のやり取りは「観光船に乗ってくる」というメッセージだった。父親は事故後、息子が泊まった部屋を訪れ、同じ景色を見て感傷に浸った。一年後には息子の旅のしおりを基に追悼旅行を行い、楽しみにしていた五稜郭の桜を訪れた。公判では被告が「分からない」などと繰り返し、遺族はその姿勢に憤りを感じている。

北海道・ 知床半島 沖の 観光船沈没 事故で、 業務上過失致死 罪に問われた運航会社社長、 桂田精一 被告（６２）の判決が１７日、 釧路地裁 で言い渡される。 行方不明となっている 小柳宝大 さん＝当時（３４）＝の父親（６７）は判決を前に、「被告は事態の重さを理解してほしい」と心境を語った。

宝大さんは２０２２年４月、赴任先のカンボジアから一時帰国し、初めて北海道へ旅行に訪れた。 知床から函館までを３泊４日で巡る予定だった。 しかし、２日目の２３日、乗っていた観光船「ＫＡＺＵ I（カズワン）」が沈没。

「今から観光船に乗ってくる」というＬＩＮＥのメッセージが家族との最後のやりとりとなった。 事故から約１カ月後、父親は陸揚げされた船体を見るため北海道を訪れた。 宿泊したのは宝大さんが乗船前日に泊まった部屋。 入室した途端「ここに息子がいたのか」と思いがあふれ、ベッドに倒れ込んだ。

残されたカメラのデータに部屋の窓から撮った写真があったといい、「同じ景色を見ていたと思うと、まだそこに宝大がいるような気がした」と当時を振り返る。１年後には宝大さんの「旅のしおり」を基に、旅程をたどる追悼旅行をした。 海外赴任が長かった宝大さんが一番の楽しみにしていた五稜郭公園（函館市）の桜を見に行った。 当時の写真を見返し、「どんなにこの桜を見たかっただろう」と声を詰まらせた。 桂田被告の公判を毎回、居住地の福岡県から駆け付けて傍聴した。

「分からない」「覚えていない」との発言を繰り返す被告に、「人命に関わる重大な事故だったと分かっているのか」と語気を強め、「事故の再発防止につながるような判決を願っている」と訴えた





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