◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道（緑）＜12回戦＞同級1位ミエル・ファハルド（フィリピン）（202

◇IBF世界フライ級タイトルマッチ 王者・矢吹正道（緑）＜12回戦＞同級1位 ミエル・ファハルド（フィリピン）（2026年11月26日 EBARA WAVE アリーナおおた） プロボクシングダブル世界戦興行の公式会見が24日、横浜市内のホテルで開かれた。3度目の防衛戦に臨むIBF世界フライ級王者・矢吹正道（34＝緑、20勝18KO4敗）が挑戦者の同級1位ミエル・ファハルド（26＝フィリピン、14勝12KO3敗2分け）と初対面した。

この日横浜入りした矢吹は「いつもどおり調子は良いです。 ワクワクしてます。 （このあとは）ホテルでゆっくりして、最後汗を流して明日（の計量）を迎えるだけ」と状態を報告。 ファハルドを「凄く危険な選手なので当日は凄く楽しみにしてます」と評価し、「KO率が高くアグレッシブな選手で、本当に危ない選手と認識して練習してきた。1ラウンドから自分も臆することなく戦いたいので、1ラウンドから注目してくれればうれしい」と抱負を述べた。

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矢吹のトレーナーを務めるタキザワジムの滝沢卓会長も「立ち上がりから何かが起こるかもしれない。 序盤の攻撃力はもの凄く高いレベルにある。 立ち上がりからハラハラした展開が見られると思う」と予想した。 矢吹は試合のポイントについて「お互いクリーンヒットが当たるかどうか。

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決着は絶対KOになる」と指摘。 試合で見せたいいものを問われると「パワーに対してテクニックで勝つところ」と答え、ファハルド陣営が公開練習で「井上尚弥とも戦える準備をしてきた」と話していたことには「全然気にしてない。 リップサービスじゃないですか」と一笑に付した。 試合翌日には16歳の長女・夢月が出場する全日本ジュニア選手権（宮崎）へ向かう予定で「家を出る前に“お互い頑張りましょう”みたいな感じでした。

お互い勝って自分が宮崎へ行ければベストなので、宮崎へ行けるようによろしく、と伝えておいた」と明かした。