矢吹正道、V2戦へ万全の調整 当日計量パス、リラックスした表情

IBF世界フライ級王者・矢吹正道が2度目の防衛戦に向け当日計量をパス。前日計量後のリカバリーも順調で、リラックスした様子。V2達成なら他団体統一戦やスーパーフライ級転向も視野。

ＩＢＦ世界フライ級 タイトルマッチ の前日計量と当日計量が６日、愛知県常滑市内のホテルで行われた。２度目の防衛戦に臨む王者・ 矢吹正道 （３３歳、緑ジム）は５５・２キロ、挑戦者の同級３位 レネ・カリスト （３１歳、メキシコ）は５４・８キロで、ともにリミットをクリアした。

矢吹は前日計量後に雑炊を食べ、夜には焼肉を楽しみ、体重をしっかり戻したという。 前日計量後、ホテルに着いた時点で体重は５５・３キロぴったりだったと明かした。 当日計量を終えた矢吹は「朝ご飯を食べて消化させてから、１、２時間ぐらい寝られたらいいかなと思う」と落ち着いた様子で、Ｖ２戦に向けて「やっと来たかという感じ。 計量前日が一番ドキドキしている。

試合日になると、あとはやるだけなんで」とリラックスした表情を見せた。 矢吹は２０２４年１０月にＩＢＦ世界ライトフライ級王座を獲得し、その後、昨年３月に同王座を保持したまま１階級上の同フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦、１２回ＴＫＯ勝ちで日本男子初の世界２階級同時制覇を達成した。 その勢いは止まらず、昨年１２月にはフェリックス・アルバラード（ニカラグア）を１２回ＴＫＯで下し初防衛に成功。

さらに、２２年３月にＷＢＣ世界ライトフライ級王座の初防衛戦で寺地拳四朗（ＢＭＢ）に３回ＫＯ負けして王座を失って以降、矢吹は６試合連続ＫＯ勝利を積み重ねており、そのパワーと技術はますます磨きがかかっている。 今回の対戦相手カリストはメキシコの強豪で、過去に２度の世界挑戦経験を持ち、粘り強いファイトが持ち味だ。 矢吹にとっては決して油断できない相手だが、その実力は折り紙つきである。

もし矢吹が今回のＶ２戦をクリアすれば、他団体王者との王座統一戦、さらには１階級上のスーパーフライ級に転向し、世界３階級制覇に挑むという大きな夢が広がる。５日に行われた前日会見では「今はカリスト選手に勝つことだけを考えている。 勝ってから、他団体でも上の階級でもチャンスがあればどこでもやりたい」と力強く語った。 矢吹の今後のキャリアは、この一戦の結果にかかっているといっても過言ではない。 地元愛知での試合ということもあり、多くのファンが会場に詰めかけると予想される。

矢吹のさらなる飛躍を期待する声が高まる中、試合当日はどのようなドラマが繰り広げられるのか、注目が集まっている。 ファイトの行方は、ボクシングファンだけでなく、スポーツ界全体の関心事となっている





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