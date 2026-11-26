IBF世界フライ級王者の矢吹正道が11月26日、ミエル・ファハルドを3-0の判定で退け王座を防衛。弟の力石政法との共演も実現し、次なる統一戦や階級制覇へ弾みをつけた。

IBF世界フライ級 王者である 矢吹正道 が、指名挑戦者 ミエル・ファハルド を退け王座を防衛した。2026年11月26日に群馬県館林市にあるEBARA WAVE アリーナおおたで開催された試合で、34歳の 矢吹正道 は26歳のファハルドを12回戦の判定で撃破した。

この試合は、矢吹正道が約7年半ぶりに東京以外の東京近辺でリングを踏み、さらに9年ぶりに弟である力石政法と共演する興行だった。矢吹正道は3人のレフェリー全員から優勢と認められ、3度目の王座防衛を確実なものとした。この勝利により、他団体王者との統一戦やスーパーフライ級での3階級制覇という長年の目標へ大きく近づいた形だ。

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判定結果とファハルドの完敗を認めた理由

試合のスコアは2人のレフェリーが110対118、残り1人が112対116と付け、矢吹正道の3対0の判定勝ちとなった。フィリピンの硬弾打者であるファハルドは、自身にとって初の世界王座挑戦であったが、完敗を認める内容だった。彼は得意とする強烈なパンチを12ラウンド通して王者に当てることができず、終始矢吹正道のテクニックの前に屈した状態が続いた。

序盤から試合が組み立てられなかった理由について、ファハルドはジャブを主体とした戦術を取ろうとしていたと明かした。しかし、矢吹正道のスピードが想定を超えて速く、ジャブを打つタイミングを一切つかめなかったと説明している。このスピードの差が、ファハルドの攻撃リズムを完全に崩す要因となった。

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驚異的なパンチ力を持つ挑戦者の実力と屈辱

指名挑戦者のミエル・ファハルドは、プロ通算19戦14勝（うち12KO勝ち）3敗2分けという強打者だ。2023年8月には初回TKO勝ちで東洋太平洋ライトフライ級王座を獲得しており、12度のKO勝利のうち7度が初回決着という圧倒的なフィニッシュ能力を持つ。最短記録は2022年12月の開始わずか10秒でのKO勝利だった。

その破壊力について、元2階級王者の京口紘人は試合前に非常に高い評価を下していた。京口紘人は、14オンスのグローブとヘッドギアを着用したスパーリング中であっても、電気のような衝撃を感じるほどのパンチ力があると指摘し、キャリアの中で最も破壊力のある相手だったと語っていた。今年4月には敵地アルゼンチンで行われたIBF世界フライ級挑戦者決定戦で、トビアス・レイエスをわずか65秒間で4度のダウンを奪い1RTKOで撃破するなどの実績もある。

弟との共演と次なる目標への弾み

矢吹正道にとって、今回の興行は弟である力石政法（32、大橋）との共演という特別な要素も含んでいた。9年ぶりに兄弟でリングを飾ることは、矢吹正道のキャリアにとって大きな喜びでもあり、その貫禄を示す場となった。約7年半ぶりの東京でのリング復帰という背景もあり、会場は矢吹正道の勝利を歓迎するムードに包まれた。

この3度目の防衛成功により、矢吹正道の次なるターゲットは明確になった。悲願であった他団体王者との統一戦、あるいはスーパーフライ級での3階級制覇への挑戦へ向けて、大きな弾みをつけることができた。ファハルドのパンチ力虽然は脅威だったが、矢吹正道のテクニックとスピードがそれを封じ込め、王者の威厳を保ち通した。今後は、さらに上の階級や他団体の王者との対戦へ視線が移るだろう。