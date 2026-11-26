◇IBF世界フライ級タイトルマッチ王者・矢吹正道（緑）＜12回戦＞同級1位ミエル・ファハルド（フィリピン）（202

◇IBF世界フライ級タイトルマッチ 王者・矢吹正道（緑）＜12回戦＞同級1位 ミエル・ファハルド（フィリピン）（2026年11月26日 EBARA WAVE アリーナおおた） プロボクシングIBF世界フライ級王者の矢吹正道（34＝緑）が同級1位の指名挑戦者ミエル・ファハルド（26＝フィリピン）に3―0で判定勝ちし、3度目の防衛に成功した。

約7年半ぶりの東京のリング、9年ぶりに弟の力石政法（32＝大橋）と共演した興行で貫禄を示し、悲願である他団体王者との統一戦あるいはスーパーフライ級での3階級制覇挑戦へ弾みをつけた。 ファハルドの大振りフックを巧みにかわしながら、持ち味の左ジャブと右のカウンターで迎え撃った。

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「パワーに対してテクニックで勝つところを見せたい」と宣言したとおりの展開。 空振り続きで消耗した挑戦者の手数が減ると多彩なパンチで攻め立て、9回にはボディーを効かせてからの連打で棒立ちにさせた。11回には連続で空振りを誘い、おどけるポーズを見せる余裕も。 ジャッジの採点は1人が116―112、2人が118―110だった。 倒すか、倒されるか――。