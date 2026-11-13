矢口真里が18歳時の衣装を試着、合法オークションで50万円落札

Abema新番組「さらばの合法オークション」に出演した矢口真里が、過去にミニモニ。で着用していた衣装を実際に試着し、ファンや実業家との競り合いにより50万円という高額で落札される様子を伝えます。

AbemaTVの新番組「 さらばの合法オークション 」の11日放送分において、元 モーニング娘。 の 矢口真里 氏が出演し、自身が過去に着用した衣装が50万円で落札された。お笑いコンビ・さらば青春の光のMC、 森田哲矢 が進行役を務めるこの番組は、参加者が人脈を使って出品物を調達し、その価値を競い合う独自の形態を取っている。今回は「ファン垂涎のお宝」をテーマに、バイヤーたちが独自の手配で貴重なアイテムを集め、スタジオでオークションが実施された。矢口氏の出演をきっかけに、アイドル時代の秘蔵グッズや愛用品が次々と出品され、視聴者や参加者の間で熱い競争が展開された。この回のハイライトは、長年ファンから待ち望まれていた矢口氏の過去の衣装披露と、それに見合った高額な落札価格である。

岡野チームが訪問しミニモニ。衣装を調達

番組内のバイヤーチームとして参加した岡野陽一氏と大崎裕史氏のコンビは、矢口真里氏の実家を訪問して出品物の調達に臨んだ。当時、矢口氏は実家で片付けをしていたところであり、そこからモーニング娘。時代における非売品のテレホンカードなどが発見された。さらに矢口氏から取り出されたのは、ミニモニ。時代に実際に着用していた衣装である。大崎氏はこの衣装を見た瞬間に「すげぇ！」「これ知ってる！」と興奮し、周年イベントなどで着用する可能性がある矢口氏に対して、着られなくなった場合は不必要になるため、事前に試着しておくことを提案した。

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矢口氏は当初、「これ18歳の時に着ていたから…今43歳でしょ？」と躊躇を示していたが、「ちょっとやってみるか」と試着に同意した。2人のバイヤーが「着れたら諦める」と約束する中で、矢口氏は当時のツインテールスタイルに戻り、衣装をまとい登場した。「着れたよ」と報告を受けると、岡野氏は「すげぇ！着れてる！」と驚きを隠せず、スタジオからは「めっちゃ可愛い」「やっぱアイドルだな」といった歓声が上がった。矢口氏自身も「びっくりしちゃった」と自らのルックスの変化に驚きを露わにした。

試着中のパフォーマンスで岡野氏が呆然

試着に成功した矢口氏に対し、大崎氏はさらに歌とダンスのリクエストを行った。矢口氏は『ミニモニ。ジャンケンぴょん！』の一節を全力で披露したが、その熱演に大崎氏は「恥ずかしくないんですか？」と、それまで興奮していた態度を一変させて呆然とした反応を示した。これに対し、岡野氏は「こいつ殴っていいですよ」とツッコミを入れ、スタジオの空気を和ませた。衣装自体の出品は見送られたものの、矢口氏は別の「お宝」として、自分のお着物の写真を提案した。その中から表紙に「真里」と名前が入った台紙が岡野氏によって開かれ、そこには白塗りにちょんまげで裃と袴を身にまとった矢口氏の姿が写っていた。

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予想外の「着物写真」に一同が困惑する中、矢口氏は「これは1枚しかないから、本当に」とその希少性を強くアピールした。こうしたやり取りを経て、調達されたグッズはセットでオークション会場に出品された。会場には、矢口氏のファンであるでか美ちゃんも入札者として参加し、「周りが辻ちゃん、加護ちゃん、後藤真希さんって言ってる中、クラスで孤高の矢口推しだった」と、意欲的な入札の姿勢を示した。でか美ちゃんは、矢口氏の熱狂的なファンであることが強調され、他の有名アイドルとは異なる視点からの愛着を持ってエントリーしたことが語られた。

50万円で落札、井口氏がその価値を認める

スタート価格は5,000円から設定された入札は、でか美ちゃんの実業家である井口智明氏との激しい競り合いに発展した。価格が上昇する中、最終的に井口氏が50万円で落札した。井口氏は落札後、「矢口さんの価値を10万で終わらせたくない」というコメントを残した。これは単なる物品の価値ではなく、アイドルとしての矢口氏の歴史的価値や人気に対する投資的な視点から見た高額入札であると解釈できる。この結果を受け、岡野氏と大崎氏は「すげぇ！」と抱き合って歓喜し、「社長ー！」と深々と頭を下げた。

この番組は、バイヤーが2人1組のチームとなり、己の人脈を駆使してオークションにかける商品を調達する禁断のマネーゲームとして展開されている。実際にオークションを実施し、その落札金額を競い合う形式であり、勝利したチームには賞金100万円が贈られる仕組みとなっている。今回のような著名人の秘蔵品や、その人の歴史の一部を成すアイテムは、単なる古着や紙切れではなく、ファンにとっての「聖遺物」のような存在であり、それ故に高額な値がつく背景がある。井口氏の50万円という落札額は、矢口氏の持つアイドルとしての影響力と、ファン層の厚さを如実に示す数字となった。番組は引き続き、様々な有名人やアイテムが登場し、高い落札額を争う展開が見込まれる。