Head Topics

矢口は母の日プレゼントにアンパンマンの絵入りトートバッグを作った！

Family News

矢口は母の日プレゼントにアンパンマンの絵入りトートバッグを作った！
Mother's DayPresentsArt
📆5/13/2026 12:15 PM
📰SportsHochi
27 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 63%

矢口さんは、母の日プレゼントにアンパンマンの絵入りトートバッグを作った。長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれたことから、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれた。おとうちゃんが形にしてくれた。製作までの経過も報告し、"アンパンマンの絵が上手なのも感動する お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします"とつづく。

矢口は１３日、自身のインスタグラムを更新。

"みんなーーー！！！ 見て見て見て見て見てーーーーー！！ お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ"と興奮気味に記し、子どもの描いたアンパンマンの絵をプリントしたトートバッグの写真を投稿。

"長男が『ママにカバンをあげたらどう？ 』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました 作るまでのお話も最高過ぎて本当に嬉しかったです"と製作までの経過を報告。

"そしてアンパンマンの絵が上手なのも感動する お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします そしてまだまだ甘えてもらえるように、ママ頑張ります！！ だーい好き"とつづり、子どもとのスリーショットもアップした。 この投稿には、"可愛い","とっても可愛いバッグ 嬉しいですねー アンパンマンの絵、上手！！ また飛んでるところがいいですねぇ","本当に大きくなったんですね こんな素敵なプレゼント 世界一の幸せママさんですね","素敵な母の日だネ","それぞれの才能さえ垣間見られますね おとうちゃんさんも"などのコメントが寄せられた

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

Mother's Day Presents Art Family Instagram

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-13 15:15:30