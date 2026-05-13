矢口は母の日プレゼントにアンパンマンの絵入りトートバッグを作った！

矢口さんは、母の日プレゼントにアンパンマンの絵入りトートバッグを作った。長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれたことから、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれた。おとうちゃんが形にしてくれた。製作までの経過も報告し、"アンパンマンの絵が上手なのも感動する お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします"とつづく。

矢口は１３日、自身のインスタグラムを更新。

"みんなーーー！！！ 見て見て見て見て見てーーーーー！！ お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ"と興奮気味に記し、子どもの描いたアンパンマンの絵をプリントしたトートバッグの写真を投稿。

"長男が『ママにカバンをあげたらどう？ 』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました 作るまでのお話も最高過ぎて本当に嬉しかったです"と製作までの経過を報告。

"そしてアンパンマンの絵が上手なのも感動する お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします そしてまだまだ甘えてもらえるように、ママ頑張ります！！ だーい好き"とつづり、子どもとのスリーショットもアップした。 この投稿には、"可愛い","とっても可愛いバッグ 嬉しいですねー アンパンマンの絵、上手！！ また飛んでるところがいいですねぇ","本当に大きくなったんですね こんな素敵なプレゼント 世界一の幸せママさんですね","素敵な母の日だネ","それぞれの才能さえ垣間見られますね おとうちゃんさんも"などのコメントが寄せられた





SportsHochi / 🏆 53. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mother's Day Presents Art Family Instagram

United States Latest News, United States Headlines