日鉄興和不動産が提供するのは、部屋ごとに緑の濃度を調整したコンセプトルームと、睡眠リズムをサポートするサーカディアン照明、そして微弱電位を発生させるDENBAを導入した新築マンションです。湯島駅近で、科学的根拠に基づいた快適な睡眠環境を提供します。

3つのコンセプトルームが、3部屋とも募集中- 緑を基調とした部屋：玄関・廊下はライトグリーン、リビングはミントグリーン、寝室はボトルグリーンと、奥へ進むほど緑が深くなります。 寝室の天井はブラックウォールナットです。308号室（緑を基調とした部屋）。

ミントグリーンのリビングの奥にボトルグリーンの寝室（日鉄興和不動産提供。 家具は賃貸住居に含まれません）「その空間にいさえすれば、夜はリラックスできる」 監修の SleepLIVE 株式会社は、14年にわたって一人ひとりの睡眠改善の支援と研究をしてきた会社です。 代表取締役の小林麻利子さん（公認心理師）は、日鉄興和不動産のコンセプト動画で「特に工夫をしなくても、その空間にいさえすれば、夜は脳や体がリラックスして、朝はパフォーマンス高く過ごせるようになる」ことを心がけていると話しています。

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日鉄興和不動産の Future Style総研の調べでは、住まいで過ごす時間のうち最も長いのが睡眠です。 時間帯によって明るさと光の色が変わるサーカディアン照明（遠藤照明の Synca）を採用しています。 決めた起きる時刻に合わせて照明が少しずつ明るくなる「目覚ましモード」は、マンションへの導入が日本で初めてです（日鉄興和不動産の発表資料より）。 一部の住戸には、空間に微弱な電位をつくる「DENBA」も備えています（マンションへの導入は日本初、DENBA JAPAN 調べ）。

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照明・DENBA の付いている住戸はお問い合わせください。 千代田線「湯島」駅から大手町駅へ4分。 丸ノ内線「本郷三丁目」駅（徒歩10分）からは東京駅へ7分、池袋駅へ9分です。 建物から湯島天満宮まで約440m、旧岩崎邸庭園まで約560m、東京大学本郷キャンパスまで約290mです（物件の公式サイトの周辺施設の一覧より）。 - 時間で変わる照明（Synca）・目覚ましモード、一部住戸に DENBA