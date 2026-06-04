睡眠に問題がある人は半数以上 医師に相談したのは14.1％

日本の睡眠学会が行った調査によると、睡眠に問題があると答えた人は半数以上の58.4％にのぼりました。しかし、その中で実際に医師に相談した人は、わずか14.1％でした。厚生労働省は今月1日から、医療機関が看板などに掲げることができる診療科の名前に、新たに「睡眠障害」を使えるようにしました。

日本の睡眠学会が行った調査によると、睡眠に問題があると答えた人は半数以上の58.4％にのぼりました。 しかし、その中で実際に医師に相談した人は、わずか14.1％でした。 厚生労働省 は今月1日から、医療機関が看板などに掲げることができる診療科の名前に、新たに「 睡眠障害 」を使えるようにしました。

これにより、例えば「内科」や「小児科」などと組み合わせて、「睡眠障害内科」や「睡眠障害小児科」、「睡眠障害精神科」などと掲げることができるようになりました。 そもそも睡眠障害とは、睡眠に関連したさまざまな病気をまとめて呼ぶものです。 大きく分類すると、睡眠の量や質が低下する「不眠症」、日中に過剰な眠気がおきる「過眠症」、睡眠中のねぼけ行動をさす「睡眠時随伴症」などがあります。 日本睡眠学会によると、睡眠による問題が判明しても、何科を受診していいかわからず、受診を控えてしまうのが現状だったといいます。

例えば、胃が痛ければ「消化器内科」、腰が痛ければ「整形外科」というように、症状によって受診する科がある程度思い浮かびますが、睡眠の悩みはどの科を受診すればいいか分かりにくいという課題がありました。

「夜中に頻繁に目が覚める。 朝起きたら体が疲れていて生活に支障が出る」といった症状の場合、日本睡眠学会によると、これまでは心療内科や呼吸器内科など「内科」での受診が一般的でしたが、患者にとっては分かりにくい面がありました。 厚生労働省の新しい規定により、睡眠障害を扱う医療機関は、看板に「睡眠障害内科」や「睡眠障害小児科」などと記載することができます。 日本の睡眠学会は、睡眠障害についての認識を高めることを目指しており、睡眠障害の症状を理解し、適切な医療を受けることができるようにすることを目指しています





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