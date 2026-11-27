秋田県鹿角市の鹿角スキースポーツ少年団は２９日午前９時半から、使わなくなったスキー、スノーボード用品のバザーを同市花輪の市記念スポーツセンターで開く。販売する再利用可能な用品の提供を呼びかけている。…

秋田県鹿角市の鹿角スキースポーツ少年団は２９日午前９時半から、使わなくなったスキー、スノーボード用品のバザーを同市花輪の市記念スポーツセンターで開く。 販売する再利用可能な用品の提供を呼びかけている。

バザーはスキー、スノーボード人口の拡大や保護者の経済的負担軽減のため開催してきたが、２０回目の今回を最後に終了する。 用品の回収は２８日午前９時～正午に受け付ける。 無償提供の場合は事前に連絡した上で、平日午前１０時～午後６時の提供も可能。 バザーは「子どもにスキーをさせたいが、用具の負担が大きい」といった保護者らの声を受け、２００７年から開催してきた。

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近年、市内の小学校でも冬季にスキー授業を取りやめる小中学校が増えたことなどを受け、バザーの終了を決めた。 鹿角市教育委員会によると市内の小中学校１０校のうち、２０２５年度にスキー場でスキー授業を実施した学校は６校で、２６年度も同数の見込み。１６年度の１４校中１２校と比べ、実施する学校の割合は減った。 用具を購入する保護者の負担が大きいほか、指導できる教職員の減少や、授業で協力を受けられる保護者・スキー連盟関係者の確保が難しいことなどが理由という。