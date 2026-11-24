元宝塚歌劇団月組トップスターの真琴つばさが24日、東京・丸の内のCOTTON CLUBでバースデーライブを行った。25日が62歳の誕生日。クイーンのヒット曲「… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

クイーンのヒット曲「We will rock you」を英語で歌唱しながら客席後方から登場。 ロックサウンドを力強く歌い上げながらステージへ。

「コットンで初めて3日間のバースデーライブを行う2日目です。 今回は私が100曲をセレクトして、その中から皆さんからリクエストしてもらったランキングの高い順を中心に選曲しました。 約500人の回答で5000票の中からですよ」と説明。

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「ただ『We will rock you』は私の趣味。 ロックで始めたかった」と笑顔で続けた。

「ここから未知の領域に入ります」。3日間の計5公演でタイプの異なる9曲から3曲ずつを公演ごとに歌唱。 複数回訪れるファンでも楽しめるサプライズの仕掛けだ。

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「眠れない夜」の歌唱後には「これ私のアルバムの曲です。 セレクトした100曲には洋楽、邦楽、宝塚やアルバム曲がありましたが堂々の1位にランクイン。 久しぶりに歌いました」。 終盤ではファンが全員で「Happy Birthday To You」を歌唱して誕生日を祝福するシーンもあった。

「宝塚を退団して25年の節目。 今もそうだけど、ちょいと不器用な自分でガムシャラに頑張ってきました」。 昨年が芸能生活40周年で、メモリアルイヤーが続いている。2年前、60歳の誕生日には「来年は40周年。 未来が限られてくる年齢になったからこそ、どう生きていくかがテーマです。

“ハンサムなおばあちゃん”を目指します」と宣言した。 この日は「顔にしわができようが、その時が一番きれいに見える。 そういう人生を生きようよ」と呼びかけた。 真琴は1985年に宝塚へ入団し、97年に月組トップスターに就任。01年に退団した後は、歌手や女優として舞台やテレビ、ラジオなどで幅広く活躍してきた。

今年5月には宝塚トップ男役OGが集まるコンサート「昭和ゴールデンHITS100」の東京公演を日本武道館で開催。 大阪公演は12月6日にオリックス劇場で行う。 【松本久】