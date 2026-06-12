真夏日の増加と熱中症対策：関東以西で気温上昇、雷雨にも注意

関東から九州にかけて30℃近い暑さが続き、熱中症リスクが高まっています。北海道や東北では雷雨、関東甲信と東海では山沿いを中心に雷雨の可能性あり。屋外での行動に際しては、水分・塩分補給、日陰の確保、冷却グッズの活用など、適切な熱中症予防策を講じることが推奨されます。

関東や北陸、東海から九州では、28℃から30℃前後の気温が続き、前日に比べて30℃以上の 真夏日 を記録する地点が増加する見込みです。 午後になると大気の状態が不安定になり、北海道や東北では広範囲にわたって雨や雷雨が発生し、関東甲信と東海では主に山沿いや内陸部を中心に雷雨の可能性があります。

関東以西の地域では熱中症の危険性が高まるため、屋外で過ごす際には以下の対策グッズが役立ちます。 まず、水分補給をこまめに行うことが重要です。 ペットボトルや水筒に水やスポーツドリンクを用意し、気づいた時にすぐに摂取できるようにしましょう。 また、大量の汗とともに失われる塩分を補うために、塩分タブレットや塩分を含んだ飴も有効です。

次に、日傘や帽子を使って直射日光を遮ることが効果的です。 特に地面に近い位置ほど気温が高いため、背の低い children は大人以上に暑さを感じやすいです。 帽子は熱中症予防に加え、紫外線対策にも役立ちます。 蒸れないように定期的に外して汗を逃がしましょう。

日陰のない海岸やレジャー場では、日よけテントを設置すると快適に過ごせます。 さらに、冷却グッズを活用することも一案です。 首元を冷やすネッククーラーは、太い血管が通る部位を効率よく冷やせます。 保冷剤や氷をタオルで包み、首、脇の下、太ももの付け根などに当てると、体温を下げる効果が期待できます。

スカーフやバンダナを水で湿らせて首や頭に巻けば、蒸発時の気化熱で体を冷やすことができます。 これらの対策を組み合わせて、暑さから身を守ることが大切です





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