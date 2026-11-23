タレントで俳優の相葉雅紀が23日、大阪市内で行われた映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』（上映中）舞台あいさつに登壇した。

大阪で映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』舞台あいさつに登壇した相葉雅紀 （C）ORICON NewS inc.同作は、作家・平山讓氏によるノンフィクション小説『4アウト －ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。

主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉）。 再就職先の障害者スポーツセンターで「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。 かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。 野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。

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「選手の皆さんとずっと一緒にいた」という映画では、ノックする姿も披露している。 司会者から「ノックうまかったですね」と言われると、相葉は「ありがとうございます」とはにかんだ。 さらに、Q＆Aでは「エアノックをしてもらうことは可能ですか？ 」と希望があり、相葉は「今までないですね」と言いながら、「マイクをバットにしたいと思います」「内野ゴロがいいですか？

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外野がいいですか？ 」とやる気満々。 観客席から「バッチコーイ！ 」の声があがる中、スイングを披露すると、大歓声があがった。