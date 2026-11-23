相葉雅紀（43）が23日、大阪市のTOHOシネマズ梅田で主演映画「4アウト －もう一度、プレイボール－」（稲垣壮洋監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。同… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

相葉雅紀 （43）が23日、大阪市のTOHO シネマ ズ梅田で主演映画「 4アウト －もう一度、プレイボール－」（稲垣壮洋監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。 同作は、平山讓氏の小説「 4アウト －ある障害者野球チームの挑戦」が原作。

東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設にまつわる実話をもとにした物語。 相葉はチームの監督役を演じる。

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「これがキッカケになって障がい者野球だとか、そういったものにちょっとでも目が行ってくれたらいいなとの思いで作品を作ってます。 みんな一人ひとり、選手たち、スタッフたちの熱い思いが伝わってくれたら良いなと思って取り組みました。 どれくらい続くか分からないですけど、お友達とか家族とか親戚とかとまた一緒に映画館に足を運んでくれたらうれしい」とあいさつした。 この日は1人で札幌から大阪へとあいさつ行脚。

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「今日初めてのことなので心細いですが、皆さんが楽しい時間になればと思いますのでよろしくお願いいたします」との言葉どおり、ファンからの「エアノックをしてもらうことは可能ですか？ 」の要望にも「内野ゴロと外野、どっちがいいですか？ 」とマイクをバットに見立てて応えた。 エアノックの体験は「今までないです」といい、観客からスイングを拍手されると「なんて優しいんだ。 皆さん、ありがとうございます」と笑った。