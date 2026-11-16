相葉雅紀主演映画「4アウト」舞台挨拶で漢字は風

相葉雅紀主演の実話ベース映画「4アウト」が大好評。舞台挨拶では2024年の漢字に「風」を挙げ、群馬での撮影体験とチームワークへの思いを語った。

俳優の 相葉雅紀 （43）は16日、都内で開催された主演映画「 4アウト －もう一度、プレイボール－」の大ヒット舞台挨拶に、 黒島結菜 （29）らキャスト一同と登壇した。本作は平山讓氏の小説「 4アウト －ある障害者野球チームの挑戦」を原作としており、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設を巡る実話を描いている。相葉はチーム監督役を演じており、6日の公開以降、全国各地で好評を博している。

反響の実感とキャストの熱意

相葉はイベントで、作品に対する多様な反応に触れ、両親から「見たよ」とLINEで報告があったことや、監督やブルーフェニックスのメンバー各地で挨拶活動を行っている現状を明かした。出演メンバー間で結成されたグループラインでは、舞台挨拶への参加呼びかけに対し、捕手役の寺田悠輔（ユースケ）が「緊急招集！ 映画館に来られる人は集まれ！」と発信した際、会場から「ゲリラでもやるの？」といった笑い声が上がるなど、公開後も結束力の高い様子が伝わってきた。

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今年漢字は風と語る理由

イベント終盤、司会者から今年の漢字について話題が振られると、相葉はトップバッターとして「風」の文字を挙げた。この選択には、撮影地である群馬県で感じられた自然環境や、作品のメッセージへの願いが込められている。相葉は「風に乗っていろんな人に届いてほしい」と思いを述べ、群馬の激しいからっ風を乗り越えた撮影体験をチームワークの象徴として振り返った。

群馬での撮影中、キャスト一同は強烈なからっ風に見舞われたという。相葉によれば、その過酷な環境をメンバー全員で協力して乗り越えた経験が、映画内のチームワークの描写にも反映されていると感じている。撮影時の困難と作品の普及への願いを一つの漢字に凝縮し、会場からは「おぉー」といった大きな歓声が巻き起こった。

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実話を基にした映画の魅力

本作「4アウト －もう一度、プレイボール－」は、単なるスポーツ映画にとどまらず、障害者スポーツの現状と挑戦を描くドキュメンタリー的な側面も強い作品である。稲垣壮洋監督による演出のもと、身体障害者野球チームの創設過程が忠実に再現されており、視聴者に深い感動を与えている。相葉が演じる監督役を通じて、指導者としての責任感と選手への愛情が表現されている。

各地で行われている舞台挨拶では、観客からの熱い支持が寄せられており、その反響の大きさを現役の芸能人が肌で感じている状況だ。キャスト一同の結束力や、作品に対する真摯な取り組みが、口コミを通じて広がっていることが指摘されている。今後も全国各地での公開が続く予定であり、相葉ら主演陣の活躍が続くことが期待されている。