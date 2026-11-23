俳優の相葉雅紀（43）が23日、大阪市内で主演映画「4アウト―もう一度、プレイボール―」（監督稲垣壮洋）の舞台あい

俳優の相葉雅紀（43）が23日、大阪市内で主演映画「4アウト―もう一度、プレイボール―」（監督稲垣壮洋）の舞台あいさつに立った。

「大阪は何度も何度も『嵐』になる前から、ドームツアーがあれば来ていたんで、思い出はたくさんあります」と話し、「USJのプレオープンの時に『嵐』として歌わせもらったんですよ。 シュワちゃん（アーノルド・シュワルツェネッガー）も来てましたよ」などと思い出話を披露。

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「たこ焼きなんか、食べるだけじゃなくて自分でやっちゃいますよ。 メンバーの好きな具材入れて食べさせたり」などとサービストークもふんだんに交えて盛り上げた。 客席からの質問コーナーでは、大阪ということで「メンバーで串カツに行った時、2回以上オーダーした具材は？ 」と聞かれ「お肉が好きなんで、サイコロステーキっぽいやつ。

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でも、大阪来たらインディアンカレーは食べます。 玉子のってるヤツ、おいしいですよね」ともらすと、大きな歓声が上がった。 同作は東京に初めて結成された身体障害者の野球チーム創設にまつわる実話を元にした物語。 映画での好きなシーンを聞かれ、登場人物が「ウンコ踏んだシーンにすごくエモくなった」と明かして笑いを誘い「確かに、僕が小学校後半とか、中学校時代っていっぱいウンコ落ちてたよなって思って…」と、ナゾの思い出に身をよじらせた。

最後は映画のセリフに引っかけ「相葉さんにとって“光“といえる存在は？ 」と問われ「僕の光は皆さんです」と客席に感謝し、黄色い歓声を浴びていた。