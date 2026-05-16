相葉マナブ 第2弾！古民家で野菜作りとたけのこ掘り大奮闘

相葉雅紀が出演するテレビ朝日系バラエティー番組『相葉マナブ』（毎週日曜 後6：00）が、17日に放送される。今回は、築180年の古民家を借りて理想の拠点作りを目指す新企画「マナブのおうち」の第2弾となる。相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。前回の同企画では、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君と共に、4人で古民家の中を見て回り、裏山を切り拓いて畑を作った。今回は、その畑で夏の収穫に向けた野菜作りに挑戦するほか、古民家で長らく眠っていたかまどを修復し、白熱のたけのこ掘りにも大奮闘する。 相葉は、前回作った畑を前に「好きなものを植えて、収穫して食べていきたい」と‘プライベートファーム’での野菜作りを提案。きゅうり、トマト、なす、かぼちゃ、スイカ、青唐辛子などに加え、コリアンダーやクミンといったスパイス類など多種多様な苗木が用意された。野菜作りに入る前に、「夏野菜でカレーを作ろう」と、収穫後のおいしい夢を次々と膨らませる。 相葉たちは、『コンパニオンプランツ』という、近くに植えるといい影響を与え合う組み合わせを教わり、実践。夏野菜を植え終えると、目印となる名札作りに挑戦する。岡部の字がかわいいという話題から、相葉が「ものすごくかわいく書いて」とリクエスト。見事な出来栄えに「かわいい！」「あざとい」と声が上がり、和やかな笑いに包まれる。 そして、前回見つけた、長らく眠っていたかまど修復することに。6段に重なったブロックを1段ずつ慎重に分解し、今後も活用しやすいよう広い母屋の前に移動させて組み直していく。パズルのように組み合わせる繊細な作業に苦戦する小峠を、あばれる君がカバーするなど抜群のチームワークを発揮。割れたレンガを接着剤で直していた相葉は、「なんかかわいくなってきた」とかまどに愛をもって命名するが、はたしてどんな名前が付けられたのか。

相葉雅紀が出演するテレビ朝日系 バラエティ ー番組『 相葉マナブ 』（毎週日曜 後6：00）が、17日に放送される。 今回は、築180年の 古民家 を借りて理想の拠点作りを目指す新企画「マナブのおうち」の第2弾となる。

相葉が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく同番組。 前回の同企画では、小峠英二（バイきんぐ）、岡部大（ハナコ）、あばれる君と共に、4人で古民家の中を見て回り、裏山を切り拓いて畑を作った。 今回は、その畑で夏の収穫に向けた野菜作りに挑戦するほか、古民家で長年眠っていたかまどを修復し、白熱のたけのこ掘りにも大奮闘する。 相葉は、前回作った畑を前に「好きなものを植えて、収穫して食べていきたい」と‘プライベートファーム’での野菜作りを提案。

きゅうり、トマト、なす、かぼちゃ、スイカ、青唐辛子などに加え、コリアンダーやクミンといったスパイス類など多種多様な苗木が用意された。 野菜作りに入る前に、「夏野菜でカレーを作ろう」と、収穫後のおいしい夢を次々と膨らませる。 相葉たちは、『コンパニオンプランツ』という、近くに植えるといい影響を与え合う組み合わせを教わり、実践。 夏野菜を植え終えると、目印となる名札作りに挑戦する。

岡部の字がかわいいという話題から、相葉が「ものすごくかわいく書いて」とリクエスト。 見事な出来栄えに「かわいい！ 」「あざとい」と声が上がり、和やかな笑いに包まれる。 そして、前回見つけた、長らく眠っていたかまど修復することに。6段に重なったブロックを1段ずつ慎重に分解し、今後も活用しやすいよう広い母屋の前に移動させて組み直していく。

パズルのように組み合わせる繊細な作業に苦戦する小峠を、あばれる君がカバーするなど抜群のチームワークを発揮。 割れたレンガを接着剤で直していた相葉は、「なんかかわいくなってきた」とかまどに愛をもって命名するが、はたしてどんな名前が付けられたのか





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