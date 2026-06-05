相澤選手、栃木シティからオーストリア2部ブレゲンツへ移籍 異例のキャリアで海外挑戦

元ジェフ千葉のGK相澤が、大けがを乗り越えJFLからJ3、J2昇格に貢献した後、オーストリア2部ブレゲンツへ移籍。自らの夢への挑戦と関係者への感謝を語る。

相澤選手の キャリア は、常に逆境との闘いでした。2021年にジェフユナイテッド千葉を契約満了後、トライアウトに参加した際に中心性脊髄損傷という重傷を負いました。 このけがは、多くの選手の キャリア を断たれるほどのものですが、彼は諦めませんでした。

リハビリを経て、2023年にJFLのラインメール青森に加入。 しかし、ここでもリーグ戦出場はなく、翌年J3のヴァンラーレ八戸に移籍するも、やはり出場機会を得られませんでした。 多くの選手がここで夢をあきらめるかもしれませんが、相澤は違いました。2024年、当時JFLの栃木シティに加入すると、すぐに守護神の座を掴み取りました。 彼の安定した守備はチームのJ3昇格、そしてJ2昇格に大きく貢献し、2季連続の昇格を達成。

今季はJ2で10試合に出場し、チームのキャプテンも務めました。 このような異例のキャリアは、彼の強い意志と周囲の支えがあってこそです。 移籍を決断した理由について、相澤選手は次のように語っています。

'リリースにもありました通り、この度オーストリア2部のブレゲンツに移籍する事になりました。 まずは、この決断をするにあたってチャンスをくださった大栗社長、僕のわがままを許してくださった今矢監督をはじめとするスタッフの方々に感謝します。 栃木シティは僕をプロサッカー選手として初めて認めてくれた場所でした。 行く宛がなかった僕を拾ってくださり、そこからここでプロデビュー、Jリーグデビューを飾ることができ試合経験を積ませてもらってゲームキャプテンまで任せてもらい共にタイトルを2つ掴み取る素晴らしい経験をさせてもらいました。

' 彼の言葉からは、栃木シティへの深い感謝と、それでも海外挑戦を選んだ強い決意が感じられます。 さらに、相澤選手は自身の夢についても言及しています。

'世界一のGKになる。 言うのは簡単ですが、本当に途方もなく遠く、本来ならば今の立ち位置からは想像してはいけないレベルだと思っています。 信頼できる監督をはじめとする頼りになるスタッフ陣、素晴らしい能力を持った選手たち、自然豊かな住みやすい街、家族が観にきやすい距離のスタジアム、最高のトレーニング環境。 選手として更にここから跳ねるにはこれらを全て捨てでも厳しい環境に身を置いてチャレンジしないと自分の夢には届くどころかかすりもしない。

そう感じました。

' 特に田北GKコーチから多くのことを学び、技術だけでなく人間性やリーダーシップについても指導を受けたといいます。 '彼のおかげでGKというポジションがいかに深くて、面白くて、素晴らしいものなのかを改めて気づかせてもらいました。 彼がいなければ今の僕は間違いなくいないと断言できます。 だからこそ、活躍する事が恩返しになると思います。

必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたいと思います。 簡単じゃない。 そんな事は百も承知です。 僕は弱い人間なのでこの決断をするまでに時間がかかりました。

ですが本当に覚悟を決めてこの決断をしました。 口だけでは終わらない。 転んでもただでは起きない。 どこにいってもやるべき事をやり続けたいと思います。

' 最後に、ファンへのメッセージとして、'今シーズンも沢山の応援をありがとうございました。 やっと皆さんに名前を覚えてもらったのにこの地を去るのは寂しいです。 皆さんの応援はいつも僕の胸に届いていました。 そんな中で皆さんに面白いゲームや勝ち試合ではなく、負け試合ばかりを届けてしまったのには本当に責任を感じています。

皆さんと共にJ2優勝できなかったのは本当に心残りですが、最高の選手達が必ず成し遂げてくれます。 ご存知の通りJ2は本当に厳しいリーグです。 その中でも皆さんの平和で素晴らしい応援が選手たちにとっては必ず力になるはずです。 これからも熱い応援よろしくお願いします。

' と語り、新天地での活躍を誓いました。 相澤選手の挑戦は、多くのサッカーファンに勇気と感動を与えることでしょう





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