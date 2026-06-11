相模原市河川敷で高校生が死亡 元交際相手を殺人容疑で逮捕

座間市の高校3年生・佐藤唯来さんが相模原市南区の橋下で死亡。警察は元交際相手の19歳男性を首を絞めたとして殺人容疑で逮捕し、捜査を進めている。事件は静かな河川敷で起き、遺体は深夜に発見された。

座間市に住む高校3年生の佐藤唯来（17歳）が、相模原市南区の河川敷にかかる橋の下で倒れている状態で発見された。 この事件は2024年4月11日の深夜2時ごろに警察に通報され、救急隊が駆け付けたものの、現場での救出は間に合わず、後に近隣の病院で死亡が確認された。

佐藤は地元の公立高校に通い、テニス部の主力選手として部活に励んでおり、学業と部活の両立を誇りにしていたと、同級生や顧問の教師からは評されていた。 彼女は明るく社交的で、友人やクラスメートとも仲が良く、家では弟たちの面倒を見る長女としての役割も果たしていた。 そのため、突然の死は学校や地域に大きな衝撃を与えている。 ​ 警察は現場の状況証拠や防犯カメラ映像をもとに、殺人事件として捜査を開始した。

事件当日の午前2時18分頃、防犯カメラに映し出された映像には、警察官と思しき二人が橋の方向へ歩いていく姿が確認された。 また、事故現場から約5キロメートル離れた場所に住む、19歳の男性（元交際相手）が事情聴取の対象となり、警察は午後5時ごろに同男子を殺人容疑で逮捕した。 容疑者は取り調べの中で、首を絞めて佐藤を殺害したことを認めたと報じられている。 逮捕後の取調べでは、二人が交際していた期間や関係の悪化、事件当日の行動について詳細が明らかにされつつある。

​ 事件現場は相模川と住宅街の間に位置し、近隣には野球場や公園があるものの、夜間は人通りがほとんどなく、静寂が支配する場所である。 佐藤の母親は、娘のスマートフォンのGPS機能で位置情報を確認し、警察に提供したと説明している。 その情報が助けとなり、深夜2時ごろに遺体が発見されたという。 現場周辺の住民への聞き取り調査では、夜は「本当に静かで人通りが少ない」との声が多く、時折ランニングをする人や車が通過する程度で、暗闇が支配する環境であったことが分かっている。 事件は地域社会に深い悲しみと不安を残し、今後の捜査と裁判の行方が注目されている





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