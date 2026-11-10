相席食堂で初代王者決定 若井おさむら個性派芸人が激闘

10日放送のAbcテレビ『相席食堂』で、ノブと大悟が採点する新ルールによる芸人対決が行われ、若井おさむら4人の個性派芸人が福島と京橋でロケを競い合った。

10日に放送された Abcテレビ のバラエティ番組『 相席食堂 』において、独自のルールで挑む芸人たちの対決が繰り広げられた。本企画は、大阪のグルメスポットである福島と、飲みの街である京橋の2か所を舞台に、芸人それぞれのキャラクターや素の姿でロケを行い、その出来栄えを競うものである。

審査ルールと出場芸人4人の対戦構図

この対戦では、出場する4人の芸人が各自、福島または京橋のどちらを本戦の舞台とするかを自由に選択するルールが採用されている。審査員にはお笑いコンビ『千鳥』のノブと大悟が就き、『笑い』、『テクニック』、『インパクト』の3つの項目に基づいて採点を行う。

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各芸人はキャラクターでのロケと、さらにはその人の本来の姿である『素』のロケの合計点が高い順に争われ、最終的に最高得点記録を達成した芸人が今回の初代王者として決定することになっている。出場者には、『ゆってぃ』、『すっちー』、『女と男・市川』、『若井おさむ』という個性豊かな芸人4人が名を連ねている。

若井おさむの衝撃的な素のロケ展開

後半戦の審査は、1本目のロケで低い点数を獲得した芸人から順に進められた。トップバッターを務めたのは、『機動戦士ガンダム』の主人公アムロ・レイというキャラクターで福島でのロケを実施した『若井おさむ』である。彼の2本目の舞台は、飲みの街である京橋であり、ここでは初めて『素』としてのロケに挑むことになっていた。

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通常は静かなはずのキャラクターである若井おさむだったが、京橋でのロケではオープニングから大きな声を出し、これまで試したことがないような『木に話しかけるボケ』をハイテンションで披露した。この予想外の展開に、審査員の千鳥も『素じゃないやん』、『久しぶりにモンスター出てきたね』と仰天し、戸惑いを見せている。

しかし、そのハイテンションなパフォーマンスは一転し、若井おさむは自身の重く苦しい壮絶な生い立ちについて明かし始める。この深い部分に切り込んだ姿は、単なるギャグを超えた衝撃的な内容として審査員に深く響いたようだ。この対戦構成により、視聴者は芸人の裏側や人間性の深層にも触れることになった。

市川とすっちーの京橋での奮闘ぶりと結果

二番手に登場したのは、1本目で白物屋家電ノ助というキャラクターとして福島でロケを行っていた『女と男・市川』である。今回の京橋でのロケでは、圧倒的な実績を誇る彼が自信満々で挑んだ。本場のタイ料理が名物の居酒屋でのロケだったが、お酒に弱いはずの彼が進められるままに飲酒してしまい、結果として自ら酔っぱらってしまう事態に発展した。

相手にお酒を勧められるべき立場であった市川が、自ら制御不能な状態になり何もできなくなってしまうというハプニングに見舞われた。三番手の『すっちー』は、1本目で大衆演劇の座長である春雨すちの丞となり福島で活動していた。京橋での『素』のロケでは、昼の1時から飲んでいる女性や、父として成長を報告する酔っ払いなど、京橋らしい人物たちを捉え込んでいた。

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すっちーは京橋ならではのスポットも掘り下げてロケを行い、その圧巻の出来栄えに対して千鳥は『京橋の良さが全部出ていた』と舌を巻いていた。このように、出場者それぞれの得意分野や、その場でのアクシデントがロケの命運を分ける展開となっている。各芸人の持ち味が最大限に発揮される場となった。

ゆってぃの人間味あふれるロケと王者決定へ

ラストに登場した『ゆってぃ』は、1本目で唯一『素』を選択し、福島で意外な素顔を披露した芸人である。今回、京橋を舞台におなじみのキャラクターを爆発させる形でロケに臨んだ。彼はYouTubeで『キムタクのように自然体』と評されるほど『素』の評判が高いが、今回はまばゆい衣装と『ワカチコ！ワカチコ！』、『キョーレツ～』という決め文句を武器に居酒屋で弾けていた。

ところが、温かいママと優しい常連さんがいる上海ママ料理の店で酔っ払うと、彼の中からの『素』が溢れ出す事態となった。人間味あふれるゆってぃの姿に、千鳥の採点も揺らいでいる。この対決は、芸人のキャラクター性と本来の人間性の両面から評価される独特のものとなり、初代王者の決定は視聴者にとって大きな関心事となっている。各芸人の活躍が記録され、最終的な結果が待たれる。