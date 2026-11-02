相川七瀬 日本武道館30周年ライブ 織田哲郎らと熱唱

歌手相川七瀬がデビュー30周年を迎え、東京・日本武道館で28年ぶりの公演を開催。織田哲郎やJらを招き、8000人を熱狂させたライブの概要と今後の活動について報じます。

歌手の 相川七瀬 （51）は2日、東京・北の丸公園にある 日本武道館 でライブを開催した。デビュー30周年イヤーの集大成として行われたこの公演は、相川にとって28年ぶりの同会場でのステージとなった。彼女は「ただいま、武道館！」と叫び、ロック全開のパフォーマンスで会場に詰めかけた8000人を大いに沸かせた。

30周年記念ライブの熱狂的パフォーマンス

相川七瀬は、師匠である織田哲郎（68）と盟友のマーティ・フリードマン（63）によるツインギターの前で、力強い歌唱を披露した。また、LUNA SEAのベーシストであるJ（56）がゲスト出演し、3人の共演は大きな話題となった。アンコールでは、ファンが待ち望んでいたデビュー曲「夢見る少女じゃいられない」が歌唱された。相川の「街中に…」の掛け声に合わせて、会場中が「Bang！Bang！Bang！Bang！」と声をそろえ、一体となった盛り上がりをみせた。

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今回のライブは、97年の公演でオープニングを飾った「光と影の迷宮」からスタートした。相川は当時の心境について「緊張して眠れなかった」と振り返りながら、今回は「しっかり眠れました」と平常心で挑んだ様子を明かした。ステージに立つと「とにかく広い会場という印象がありましたが、いざステージに立ってみると落ち着いて歌えました」と語り、「最高に気持ち良い。とてもすてきな景色です」とその瞬間をかみしめた表情を見せた。

関係者の思いと涙の共演シーン

LUNA SEAの熱心なファンである相川は、Jが登場した際に「BELIEVE」のカバーを披露した。普段、Jは他のアーティストのサポートに来ることがないため、相川は「Jさんの初体験を奪っちゃった」といたずらっぽい笑みを浮かべた。これに対しJは「きょうはLUNA SEAを代表して来ました。RYUICHI、SUGIZO、INORAN、そして（今年死去した）真矢の思いを乗せてきました」とあいさつし、その言葉に相川は感極まって涙を流していた。この瞬間は、師弟関係や盟友の絆、そして音楽界の传承を感じさせる感動的なシーンとなった。

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相川は95年にデビューし、当時は文字通り"夢見る少女"だった。それから30年が経過し、「継続は力なりですね。憧れていた大阪城ホールや日本武道館…。いろんな夢をかなえてきたな」としみじみと感慨にふけった。しかし、30周年を通過点とし、「この先も夢をかなえていきたい。50代は燃えつきる覚悟です」とさらなる活躍を約束。次なる目標として、「次はアリーナでツアーがしたい」と掲げていた。

新曲披露と母校応援の取り組み

ライブではヒット曲の「恋心」や初披露の新曲「Shooting Stars」など全23曲を歌唱し、多彩な楽曲で観客を楽しませた。かねてから大好きな「駅伝」をテーマに書いた応援曲「襷をつなげ」では、母校の国学院大のチアリーディングチームが駆けつけた。相川自身もチアの姿になるサービスショットがみられるなど、母校愛や応援の精神を体现した企画が行われた。