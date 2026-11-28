ブンデスリーガ第11節のハンブルガーSV戦を前に、バイエルンは特に攻撃陣で選手が不足している。コンパニ監督は下部組織からさらに2人を招集。多くのファンが待ち望む16歳のトップチームデビューが実現する可能性がある。

今回のメンバー入りは、 バイエルン の負傷者がさらに増えた翌日のことだ。 金曜日、コンパニ監督はまず、痛みを抱えるマイケル・オリーズがHSV戦も欠場すると明かした。 さらに夕方遅くには、ジャマル・ムシアラに再び健康上の問題が発生し、ドイツ最多優勝クラブの周辺に少なからぬ衝撃が広がった。

ムシアラは筋繊維の断裂で8週間離脱した後、短時間の出場を2度果たしていたが、同じ箇所を再び痛めた。 果てしなく続くように思える苦難の、悲しい極みだ。 メディアの報道によれば、コンパニ監督はムシアラにリール戦への出場を思いとどまるよう助言したという。 しかし、選手本人はバイエルン首脳陣からの公然とした出場圧力を受け、出場を強く求めたとされる。

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名誉会長のウリ・ヘーネス、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてとりわけ元CEOのカール＝ハインツ・ルンメニゲはここ数週間、ムシアラが神経機能障害を抱えながら以前のパフォーマンスを取り戻せるのか疑問を呈し、給与の見直しにも言及していた。 特にルンメニゲは、その発言が非常に冷淡で計算高いと受け止められ、批判を浴びていた。 もちろん、これまでの活躍は育成年代と4部リーグでのものだ。 今度はブンデスリーガでプレーする準備ができているかを示す機会になるかもしれない。