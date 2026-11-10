直腸がん経験のタレントがグラビア撮影に挑戦、後遺症と向き合う日常を語る

昨年直腸がんを患った女性タレントが、6月近辺に都内で行ったグラビア撮影について語りました。後遺症による頻繁な便意や人工肛門を避けた選択など、がんサバイバーとしての日常を明かしています。子育てと仕事に向き合う思いも伝えており、今後のグラビア活動への意気込みも示しました。

女性タレントが、昨年 直腸がん を患ったことを明かしたうえで、6月近辺に都内で行われた グラビア撮影 について語った。がんを乗り越えた現在の体調や生活への思い、そして今後のグラビア活動への意気込みを率直に打ち明けている。

本人は撮影の見どころについて、和洋中を取り入れたような全体的にレトロな雰囲気だと紹介した。いろんな自分を楽しんでもらえればという思いを込めたという。ただ、撮影の裏側には、がんの治療後も続く体調面の不安が深く関わっていた。

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直腸がんの後遺症と撮影時の配慮

本人は撮影場所について、病院に近い方がよいと考えて都内での撮影を希望したと説明した。後遺症がまだ結構残っており、何があっても対応できるようにしたかったという。体調を第一に考えた判断だったことがうかがえる。

直腸を切除すると便を貯めておく機能がなくなるため、便意が頻繁に訪れるようになったと明かした。外出時には替えの服や下着を何枚も持ち歩く必要があり、持っていない時はユニクロなどに下着を買いに行くこともあるという。下着代が非常にかかるとも語った。

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撮影当日も、トイレの心配から簡易トイレのようなものを用意してもらったが、結果的に一度も使わずに済んだという。その時は体調が絶好調で、止まってくれたと体に感謝したと振り返った。日常の不安と撮影現場の準備が、どれだけ密接につながっているかを物語るエピソードだ。

ロボット手術の跡と人工肛門を避けた選択

手術はロボット手術で行われ、お腹に3箇所の穴を開けた。本人は、傷跡が写らないように撮影ではうまく工夫してもらったと話している。手術の跡を気にせず撮影に臨めるよう、現場の配慮があったことがわかる。

本来は腹部にストーマ（人工肛門）をつける必要があったが、本人は主治医の先生に人工肛門はどうしてもつけたくないと頼んだ。その選択により、グラビアに挑むうえで大変な思いもしたことを認めている。身体の変化と仕事の両立に向き合った経緯が見えてくる。

一方で、本人はがんを乗り越えたがんサバイバーとして、仕事に復帰し、育児も仕事も頑張れる姿を多くの人に知ってもらいたいと語った。手術を経ても前向きに活動を続けたいという考えを示した。病気を公表することで、同じ境遇にいる人の励みになることを願っている。

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子どもたちの支えと今後のグラビア活動

子どもたちは、ママがトイレで大変な思いをしていることを子どもなりに理解し、少しずつ助けようとしてくれるようになったという。撮影の場にも長女が同席し、お手伝いや片付けを進んでやってくれたと明かした。家族が自然に支え合う姿が印象的だ。

本人は、子どもたちとの結束力が以前より高まったと感じ、家族みんなで一致団結して頑張ろうという雰囲気が生まれたとしみじみ語った。自身の生活を支えているのは家族の存在が大きいという思いがにじむ。日々の困難を家族で乗り越えようとする姿勢が伝わってくる。

今後のグラビアについては、熟女の需要があれば年齢に関係なくやっていきたいと意気込んだ。直腸がんの治療と後遺症を経験したことで、仕事への向き合い方も変わったことがうかがえる。がんサバイバーとしての経験を生かし、新たな挑戦を続ける姿勢を示した。