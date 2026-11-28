リーグ・アンで監督たちが次々とベンチを去る中、ルイス・エンリケは揺るぎなくパリ・サンジェルマンを率い続けている。安定が希少なものとなったリーグにおいて、彼は唯一の例外だ。

クラブは公式声明で、同選手が金曜日の午前に個別練習を行ったうえで、症状の悪化を防ぐ予防措置として個別のリハビリプログラムに取り組んでいると説明。 回復が予定通りに進めば、来週中に全体練習へ復帰する見込みだという。

メンデスがトゥールーズ戦に間に合う可能性は残されている一方、コンディションが整わなければ、復帰は12月8日（火）に予定されているUEFAチャンピオンズリーグのアストン・ヴィラ戦までずれ込むかもしれない。 このポルトガル人SBは今季、公式戦9試合に出場しているが、ゴールもアシストも記録していない。 パリの苦境はメンデスだけにとどまらない。 クラブによると、ジョージア人のフヴィチャ・クヴァラツヘリアは治療プログラムを継続中で、フランス人のデジレ・ドゥエは膝の十字靭帯断裂により、数日以内に手術を受ける予定だという。

Advertisement

これらの選手はアレッサンドロ・ロンゴーニを含む離脱者リストに加わり、コーチングスタッフへの重圧は一段と増している。 特にクヴァラツヘリアとドゥエの長期離脱による影響が予想されることから、冬の移籍市場で攻撃陣を補強する可能性も浮上している。 攻撃の選択肢が減る中でも、ルイス・エンリケは移籍市場の開幕を急いで待つ様子はない。 たとえ一部の選手を本来とは異なるポジションで起用することになっても、現有戦力の中で可能性を探ることを優先している。