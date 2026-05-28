皮脂の酸化が肌のテカリと老化を招く 正しい洗顔とケアで健康的なツヤを保つ方法

夏場の肌のテカリの原因は皮脂だが、皮脂には肌を守る重要な役割がある。問題は「酸化した皮脂」であり、光の反射の違いでツヤと不快なテカリは分かれる。酸化を防ぐためには適切な洗顔と抗酸化成分配合のスキンケアが有効。商品例とともに正しいケア方法を解説。

暑い季節になると、顔の テカリ や皮脂のベタつきが気になり始める人もいるだろう。 しかし、皮脂は単なる「ベタつきの原因」ではない。 実際には、肌を外部的な刺激から守り、水分蒸発を防ぐために欠かせない存在である。

同じように皮脂が出ていても、健康的なツヤに見える人もいれば、ギラついて不潔な印象に見えてしまう人もいる。 その違いを分けるのは皮脂の量だけではなく、質と肌状態である。 光って見える肌でも「ツヤ」と「不快なテカリ」は別物だ。 小泉研究員はその違いを「光の反射の仕方」にあると説明し、次のように続ける。

「健康的な肌は、皮をなめしたような自然なツヤがあります。 しかし、酸化した皮脂は赤茶色っぽく、ギラギラと不潔な印象に見えやすい。 皮脂そのものが悪いのではなく、『酸化した皮脂』が問題なのです」 皮脂対策として、抗酸化・保湿効果のある植物由来成分やナイアシンアミドを配合した高級洗顔料が使われることもある。 例えば、竹由来のマイクロスクラブが余分な皮脂や角質を取り除き、肌の自然なターンオーバーを促す製品がある。

別の製品は皮脂や過酸化脂質を吸着して洗い流すことで毛穴の目立ちを防ぐ処方を採用し、海の恵みから着想を得たコンプレックス成分も含有している。 さらに、泡に変化するジェルタイプのクレンジングは、メイクアップから皮脂、角栓までしっかり落とす。 オイリー・混合肌向けに設計されたものもある。 男性向けのスキンケア製品も、テカリ対策として保湿力とバリア機能を兼ね備えた万能クリームや、軽やかなジェルが提供されている。

これらは肌をすこやかに保ち、ベタつきを抑えながらキメを整える。 繰り返しになるが、酸化した皮脂を長時間肌に残すことは加齢臭だけでなく、肌老化を促進する要因にもなり得る。 したがって、皮脂を過度に取り去るのではなく、「酸化する前に適切に洗い流す」という視点が重要になる。 適切な洗顔と保湿によって、肌のバリア機能を守りながら清潔感を保つことが、健康的なツヤにつながるのである





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