連覇への挑戦が始まる。昨季の皇后杯を制したサンフレッチェ広島レジーナは、11月28日に今大会の初戦を迎え、愛媛県のニンジニアスタジアムで愛媛FCレディースと対···

自分のゴールっていうよりも、メグのゴールを含めてみんなでつないで行った決勝だったので。 元旦っていうプレッシャーもあって、試合前にカエデさんに『どうしたらいいですか』って言ったら、深く頷くだけ。

「大丈夫」ともなんとも言われなくて、「いけ！ 」みたいにどしっと構えるだけだったのを覚えています（笑）。 だから、やっぱりみんなに支えられて、みんなのおかげで取れたゴールでした。 昨季はチームとして本当に苦しかった時期もあったし、やっぱり楽じゃなかったから。

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みんなで泥臭く戦って、ボンズ戦（※4）もギリギリだったので、簡単じゃないと感じました。 だから、今シーズンも皇后杯が始まるけど、覚悟を決めて戦いたいです。 ――昨季の序盤は赤井監督のサッカーへの適応や負傷者続出の影響で難しい時期もありましたが、皇后杯の東京NB戦前後がターニングポイントだったと思います。 振り返っていかがですか？

キャプテンのモモさん（左山桃子）がケガでいなくて、リーグも大事な試合を落として、（チームが）バラバラになっていったというよりは、お互いがお互いに矢印を向けすぎていたので、選手ミーティングをしてもう1回チームとして戦うことを再認識しました。 その後にしっかりベレーザに勝てたことでチームとして歯車がカチッとあったし、やっぱり一体感や仲間を信じる力、広島のために、チームやクラブのためにっていう思いがそろったときにレジーナの力が発揮できると思うので、そこで勝利できたことでその後もいいリズムで勝ち進めたと思います。 うれしかったです。

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シュウさんやテラさんが新しく入ってきて、いろいろレジーナの体制が変わっていった中で、それでもキンさんやフクさん、先輩たちが築いてきた文化があったからこそ取れたタイトルだと思うので、その進化を証明できたのがうれしかったです。 チセのこういうところが本当にすごい！ 普通だったら悔しいし、次は自分がやってやろうと思うのに。 もちろん、そういう思いや悔しさがないわけないと思うけど、やっぱりみんなにはそのチセのエネルギーが伝わっていたと思う。

いや、マジで先に喜びが来るよ。 うちら（メンバー外の選手たち）はピッチからめっちゃ上で見ていて、絶対に届かない距離なのに、めっちゃ指示を出していたし、めっちゃみんなに声をかけてた。 前が記者席だったけど、記者の人が振り向くぐらいずっとやっていたから（笑）。 でも、みんなのプレーを見ていたら、うちらもしれっとは見てられない。

もう「いけ！ 頑張れ！ 」ってなるから。 みんなのプレーも良かったし、チームで勝とうとする空気感も良かったから。