皇后陛下のお名前が付けられたシンガポール生まれのラン「デンドロビウム・マサコ・コウタイシ・ヒデンカ」が、淡路市の県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグリーン館」で見頃を迎えた＝写真。

皇后陛下のお名前が付けられたシンガポール生まれのラン「デンドロビウム・マサコ・コウタイシ・ヒデンカ」が、兵庫県淡路市の県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグリーン館」で見頃を迎えた。 同館によると12月いっぱいまで観賞が楽しめそうといい、年末頃に咲き始める天皇陛下のお名前を冠した「デンドロビウム・ナルヒト・コウタイシ・デンカ」との競演にも期待がかかる。

いずれもシンガポール植物園が育成したオリジナル品種。 天皇皇后両陛下のご成婚を祝して1993（平成5）年に命名され、「マサコ」は2019年に加西市の県立フラワーセンターへ、「ナルヒト」は22年にあわじグリーン館へ、それぞれプレゼントされた。 その後、両品種を保存・継承するため2施設間で株分けを行い、それぞれ栽培を手掛けている。 あわじグリーン館では見頃を迎えた「マサコ」を館内のテラスエリアで展示。

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今月初めから明るい白色の花弁が次々と開き始め、今が見頃。 シンガポール植物園を今月19日に訪問された両陛下の長女、敬宮（としのみや）愛子さまにちなんで命名された同系統のラン「デンドロビウム・アイコ・ナイシンノウ・デンカ」が話題になったこともあり、来園者の「マサコ」への関心も高いという。