日本保守党の百田尚樹参院議員は、立憲民主党などが提出した関芳弘文科相に対する問責決議案に反対票を投じたと発表した。同決議案は賛成120、反対124で否決された。百田氏は関氏の道義的責任を厳しく批判しながらも、可決により国会審議が停滞し消費税減税関連法案が通らなくなる事態を回避するため、やむなく反対したと説明した。日本保守党所属の両議員がそろって反対した結果、高市内閣は辞任回避に成功した。

日本保守党 代表の 百田尚樹 参院議員は27日、立憲民主党など野党8党派が提出した 関芳弘 文科相に対する 問責決議案 に反対したことを明らかにした。 同決議案は同日の参院本会議で採決が行われ、与党や 日本保守党 、一部無所属議員らの反対多数で否決された。

票数は賛成120、反対124。 本会議後、報道陣の取材に応じた百田氏は「本当に腹がたちながらも、反対を投じた。 本当は投じたくなかったが。 関大臣の首よりもっと大事なものがある」として、消費税減税関連法案の審議を優先すべきとの認識から反対票を投じたと述べた。

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「やむなくだ。 腹が立ちます。 本当に政治家って、イヤですね。 気分が悪い」と述べた上で、「（野党の主張には）心情的には賛成だが、可決されれば国会が止まる。