日本保守党の百田尚樹代表は27日、関芳弘文科相に対する問責決議案で反対票を投じた。消費税減税法案成立の停滞を回避するため、感情的には賛成ながら反対に回った理由を説明している。

日本保守党 の 百田尚樹 代表は27日、参議院本会議で採決が行われた 関芳弘 文部科学大臣に対する 問責決議案 に対し、反対票を投じた。この採決は賛成120票、反対124票で否決された。百田氏は記者団の取材に対し、反対票を選んだ理由について、政治的な対立よりも優先すべき課題が存在すると説明している。

消費税減税優先の判断理由

百田氏は反対票を投じた背景として、飲食料品にかかる消費税の減税関連法案の早期成立を最優先事項だと強調した。問責決議案が可決された場合、国会審議が長期化して停滞し、減税関連法案の成立に悪影響を及ぼす可能性があると判断したのだ。彼はこの状況を重く捉え、政治家の役割に嫌悪感を示した。

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百田氏は心情的には問責決議案に対して賛成の立場だったが、現実的な政治プロセスを考慮して反対に回ったと語った。関大臣の辞任要請よりも、有権者の生活に直結する消費税減税の実現が緊急の課題であると述べた。これは党派を超えた実利主義的な判断であった。

関氏への激しい批判と辞任要求

一方、百田氏は関芳弘氏個人の資質や対応については極めて厳しい評価を下している。彼は関氏について「やってることはクズだ」と直言し、こんな人物が文部科学大臣を務めている事態に疑問を呈した。百田氏は今国会の終了後、関氏に対して即刻の辞任を求める考えを明確にした。

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議場での採決直前まで、百田氏は賛否で非常に迷っていたという。一時は棄権も検討したが、最終的には反対票を入れることを決断した。彼は「本当にむかつく」と感情を露わにし、関氏に対して国会議員からの辞任も望むべきだと注文を付けた。

自民党の働きかけと野党への不信感

百田氏は、自民党側から問責決議案への反対を求める働きかけがあったことを明かした。しかし、賛否の判断を下す際に、自民党からの要請を「あまり考慮に入れていない」と述べた。むしろ、自民党の議員に対して関氏の辞任を求める旨を伝えている。

さらに百田氏は、問責決議案を提出した立憲民主党や国民民主党など野党8党派の姿勢を強く非難した。彼は野党の狙いは審議を遅らせ、消費税減税を阻止することにあると主張した。野党は関氏の続投を条件に国会日程協議に応じないとの方針を示していた。

2月衆院選での公約と現状の矛盾

百田氏は2月に実施された衆議院選挙を例に挙げ、選挙戦では「ほとんどの野党が食品の消費税減税を掲げて戦った」と指摘した。しかし選挙後は一転して減税反対に転じたと批判した。彼はこの態度変化を「手のひらを返す」と表現し、議員の言うことを「信用できない」と断じた。

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採決結果と今後の見通し

今回の問責決議案は、政治資金パーティーで官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた問題が発端となっている。日本保守党は採決の際に党議拘束をかけたが、百田氏と同党の北村晴男参院議員の2人が反対票を投じた。この結果、決議案は否決され、関氏は続投する方向となった。