白髪をデザインの一部として楽しむ

白髪をデザインの一部として楽しむスタイルを紹介します。白髪が徐々に増えても、かえって自分らしいカラーを育てる楽しみになりそう。

ついつい隠したくなる白髪も、発想を変えてみれば デザイン として楽しめるように！ ハイライトや透明感のあるカラーと馴染ませて、ナチュラルに活かしてみませんか？ 白髪が徐々に増えても、かえって自分らしいカラーを育てる楽しみになりそう。

挑戦しやすい色合いを中心に、40・50代へのオススメスタイルを紹介します。 表参道で白髪ぼかしをメインに提案している@sakosakosakosakoさんによると、重要なのは「暗く塗りつぶすことではなく白髪をデザインの一部として取り込む」という考え方。 画像のように、目立ちすぎない細さとやさしいコントラストを意識すると、全体の均一な明るさに白髪が溶け込んで見えます。 トレンドのレイヤーボブと合わせて、軽やかな動きもアピールしてみて。

ベース自体も明るめに仕上げるスタイルを「夏にオススメ」と提案するのは、派手すぎないハイライトが得意な@dimo_and_kazumaさん。 全体的にトーンが上がると、その分軽さが強調されてエアリーな質感に見えそう。 くびれた外ハネボブは、そのイメージを後押ししてくれます。 カラーに注目すると、白髪と相性が良いのはまろやかなベージュやグレージュ系カラーです。

ショートウルフにたっぷり入れたこちらのハイライトも、いわゆるミルクティーと呼ばれる肌馴染みの綺麗なベージュ系。 光が当たると、透明感のある発色も楽しめます





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