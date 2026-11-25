白石麻衣がインスタグラムを更新し、公式サイトで使用している宣材写真をグループ卒業後から6年ぶりにリニューアルしたことを発表した。淡いピンクのシャツとブルーのジーンズを着用した大人カジュアルなスタイルの写真は、ファンから「美しすぎる」「歳を重ねてもずっとキレイ」といった称賛の声が上がっている。

白石麻衣 「新しくなった 宣材写真 前の時から6年経ってました」 （写真は インスタグラム @m.shiraishi.official より）「新しくなった 宣材写真 前の時から6年経ってました 驚きです」とつづり、複数枚の写真をアップ。

公式サイトのプロフィールでも使用されている写真は、淡いピンクの長袖シャツにブルーのジーンズを合わせた大人カジュアルなスタイリングで撮影。 スタッフによる公式X（@shiraishi_staff）でも23日、「本日から、グループ卒業後から長年お世話になった宣材写真とさよならをし、リニューアルいたしました！ 」と写真を紹介。 ファンに向け「オフィシャルサイトの写真もアザーカットを使用して入れ替えましたのでチェックしてください ※モバイルとPCとで写真が違うところもお楽しみください♪」と呼びかけた。

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コメント欄には「美しすぎる。 まいやん」「寂しさもあるけど、この麻衣ちゃんもめっちゃ素敵 歳を重ねてもずっとキレイ！ 」「ますます美しさに磨きがかかって素敵です」「まいまいの新境地」「大人っぽさと優しさがぎゅっと詰まってて最高すぎ」「どちらも良い写真です」など、さまざまな反響が寄せられている。