白石、石見崎唯役演じる: 悠ちゃんと謎を追うバディに！

主演女優白石聖は、悠や石見崎明彦教授の下村唯役に起用された。 contentaに注目！

白石は、悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪である 石見崎唯 （いしみざきゆい）役に起用された。 人付き合いが苦手な悠にも物怖じせず接する唯は、やがて悠とともに謎を追うバディとなっていく。

白石は『原作を読ませて頂いた時に、『これってどういうこと？ 』と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあった』と振り返り、『出来上がった映像を見て、『この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！ 』と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです』とつづった。 プロデューサー・中山喬詞のコメントは後掲の通り。

突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに‘200年の時を超えた謎’を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。 この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。 日々、そう思っています。 感謝と尊敬の念しかありません。

真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。 四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。 唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。 そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。

誰かのために、想いを馳せられる人。 誰かのために、最後まで諦めない人。 きっと、唯ってこういう女性なんだなと。 手芸の絵描きが好きだという素敵な一面もあります。 上映開始から1週間が経ちまし





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