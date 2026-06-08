白昼夢が初防衛成功、次期挑戦者は享楽共鳴に決定 - 東京女子プロレス

東京女子プロレス『STAND ALONE '26』でプリンセスタッグ選手権が行われ、王者組の白昼夢が瑞希&高見汐珠組を退け初防衛。次期挑戦者に享楽共鳴を指名し、7月18日後楽園での王座戦が決定した。

東京女子プロレス は7日、東京・後楽園ホールで「STAND ALONE '26」を開催した。 メインイベントでは プリンセスタッグ選手権 が行われ、王者組の 白昼夢 （渡辺未詩＆辰巳リカ）が挑戦者の瑞希＆高見汐珠組を破り、初防衛に成功した。

試合後、白昼夢は次期挑戦者として享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）を指名。7月18日の後楽園大会での王座戦が決定した。 試合は序盤から白昼夢が優勢に進めた。 瑞希組が奇襲を仕掛けるも、白昼夢は二人まとめてよっしゃいくぞエルボーを炸裂。 辰巳は高見に足攻撃を集中させ、瑞希には足4の字固めを仕掛ける。

さらに雪崩式ツイスト・オブ・フェイトで瑞希をマットに叩きつけるなど、白昼夢のペースは圧倒的だった。 しかし瑞希と高見も負けじと反撃。 瑞希が渡辺にフットスタンプを決め、高見がコアラクラッチで締め上げる。 だが渡辺が高見を正面、瑞希を後方で捕らえると、まさかの開花式ダブル・ジャイアントスイングで二人をぶん回す仰天技を披露。

観客はどよめいた。 高見がドロップキックで反撃するも、渡辺がパワースラム、辰巳がヒップアタックを叩き込む。 瑞希が秘技・渦飴を二人まとめて繰り出し、高見がコアラクラッチで渡辺を絞め上げ、瑞希がダイビング・フットスタンプを決める合体技が炸裂。 しかし辰巳がヒップアタックでカットし、チョーク攻撃からネックハンギングで瑞希を捕縛。

そして白昼夢エタニティで瑞希を排除すると、渡辺が高見を担ぎ上げ、辰巳がミサイルヒップ、渡辺がティアドロップを決める究極の合体技・白昼夢ビリーバーが炸裂。3カウントを奪い、白昼夢が初防衛を果たした。 試合後のマイクで渡辺は「このベルト1回目防衛できました！ 私たちは、このベルトを今日防衛したら、この夏にやりたい目標があるんです！ 」と意気込みを語る。

辰巳が「享楽共鳴、リングに来てください！ 」と呼びかけると、享楽共鳴がリングイン。 辰巳は「去年のSUMMER SUN PRINCESSで、2人がチャンピオンで私たちは挑戦して戦いましたね。 その時、我々は負けました。

早い話がリベンジさせろということだ！ 来月にサマプリがまたあるんだよね？1年越しにやりたいな。 いいよね？ お願いします」と直接対決を要望。

しかし享楽共鳴は声を合わせて「断る！ 」と拒否。 中島は「4月のラスベガス、私たちはジ・インスピレーションからそのベルトを奪還できなかったの。 今じゃない！

」と理由を説明。 ミサヲも「私たちにとっても、あの夏の思い出はすごく特別なものだった。 その特別なものを更新するのはまだ早いと思うし、そっちから言われるのもなんかありなのかなって思う」と拒む。 すると白昼夢がさすまたを持ち込み、背後から享楽共鳴を捕獲し、受諾を強要。

享楽共鳴はうめき声を上げるばかりだったが、白昼夢はOKしたと主張し決定を宣言した。 バックステージで辰巳は「みずぴょんはスーパー選手ってことはもう十二分に分かってるけど、思った以上に汐珠のヤローも本当にしぶとくて、なかなか折れなくて。 でも私は大人げがないので、まだ2人のことは認めてません。 ただ、またどうしても2人が私たちと戦いたいって言うならやってあげます。

でも、また潰すけどね。 私たちが勝ちます」と語った。 渡辺は「やっぱり2人ともしぶとかったし、汐珠の普段から感じている強い心は感じたけど、楽しく防衛できて、白昼夢の未来は明るいなと思いました」とコメント。 次期挑戦者については「快く引き受けてくれて」と語る渡辺に対し、辰巳は「享楽共鳴、もう次はないから。

次は私たちが勝つ番なんで。 待ってろ！ 」と勝利宣言をした。 敗れた高見は「めっちゃ完敗だったなって。

でも、こんな強い方たちがいるなら、私たちももっと強くなれるなって思ったし、今日史上最高の私たちで挑めたなって思うけど、もっとやらなきゃいけないこと、いっぱい見つかっちゃって。 この先もいっぱい頑張りたいなって思いました」とコメント。 瑞希は「何で負けて悔しいはずなのに、こんなに笑顔でいれるんだろうって、いつも思うんだけど。 汐珠が一緒に頑張ってきてくれたから、私もう2度と手が届かないと思ってたベルトに挑戦できたし。

汐珠がいてくれたから、白昼夢とベルトをかけて戦えた。 私たちの全部で負けちゃったけど、もっと汐珠と一緒に頑張りたいなって思った。 汐珠もいろんな人と組んで、いろんな人とのチームワークとか感じ方とか、いろんなことを知って、また一緒に組んでくれたらうれしいなと思う」と述べ、基本線はタッグ継続の方向となりそうだ





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