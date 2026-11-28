約20の専門通販サイトを運営し週約5,000通のメールに対応する中小製造業が、何から始め、どの順番で広げ、何をやめたのか。生成AI実践会が経営者向けに事例を共有。経営者は1度のみ体験参加可。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、株式会社プリマベーラと共同で運営する「生成AI実践会」の勉強会として、「1年前は生成AIをほぼ使っていなかった中小製造業が、たった1年で著しい成果を出した生成AI活用の軌跡 〜発送ミス90%減・受注率1.2倍・至急案件対応率倍増を実現〜」を開催します。2026年12月23日（水）16時より、東京・新宿のコワーキングスペース by favyにて開催。

ゲスト講師に株式会社バンテック 取締役の新藤 寿浩氏を迎え、成果に至るまでの1年間の軌跡を当事者の口からお話しいただきます。 生成AI実践会の会員向けイベントですが、経営者の方に限り1度のみ体験参加が可能です。

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「生成AIを会社として使えておらず、何から始めればいいか分からない」「ChatGPTなどを個人で触ってはいるが、業務の成果につながっていない」――多くの中小企業が、いまもこの場所にいます。 今回ご登壇いただく株式会社バンテックも、1年前は会社としての活用はほぼゼロ。 使っていたとしても、個人がチャットに相談する程度でした。 同社は、横断幕・のぼり旗・応援旗などのオリジナル製品を企画・デザインから自社工場で一貫生産し、約20の専門通販サイトを運営。