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「Innovators Under 35 Japan 2026」の受賞者が決まった。 毎年審査をしていて感じるのは日本の若者の想像力の広がりだ。 もちろん、ただ想像するだけでなく、実現のための技術的裏づけがしっかりしている。

毎年同じことを言っているが、日本の若者の将来は明るいと感じている。 人類は21世紀の第2四半世紀に入った。 生成AIは知識や思考のあり方を変え、社会は変革の時を迎えている。 AI技術が加速度的に世界を変え、先行きが見通しにくい今、リーダーに求められるのは、技術を生み出し、変革を加速させるだけでなく、不確かな未来に確かなビジョンを描くことだろう。

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今年選ばれたイノベーターの皆さんが、未来を照らす光となることを期待している。 受賞者の皆さま、おめでとうございます。 AIをはじめとする技術の進化が加速し、世界の可能性が大きく広がっています。 その未来を形作るは、新しい問いを胸に秘め、未知の領域に踏み出し、社会の価値へと結びつけんとする皆様の創造性と挑戦です。

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今回の受賞がさらなる成長と飛躍の契機となり、一人ひとりの志が多くの人々の希望につながり、より豊かな明日を切り拓いていくことを期待しています。 受賞された皆さま、誠におめでとうございます。 社会や技術が大きく変わるなか、課題をさまざまな角度から捉え直すことで、新しい解決策が見えてくると思います。 この賞をきっかけに、皆さまの取り組みがより多くの人に届き、新たな出会いや次の挑戦につながることを心から願っています。

この度は「Innovators Under 35 Japan 2026」のご受賞、誠におめでとうございます。 若い世代の皆さんが、革新的な技術・アイディアを武器に社会の重要な課題へ果敢に挑む姿を、大変頼もしく感じております。 今回の受賞を一つの通過点として、失敗を恐れず、分野や国境を越えて挑戦を続けてください。 皆さんの取り組みがより良い未来を切り拓いていくことを、心より期待しております。