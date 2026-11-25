発熱を抑えることで、安全に。安心して長く使い続けられる日本の電源技術メーカーとの協業で誕生した、新型IC「GaN Core」搭載のAC充電器を11月下旬より発売

エレコム はこれまで、約4,000万台の充電器を皆さまにお届けしています（※1）。 かつては、機器ごとに異なる充電器が必要でしたが、今ではスマートフォンからノートパソコンまで、1台で充電できる時代になっています。

本製品には、「Thermal Protection Plus」を搭載しています。 従来の通電時の温度を管理する「Thermal Protection」に加え、コネクター部の異常温度を検知すると出力を停止する新機能を備えています。 さらに過電流保護・過電圧保護にも対応し、異常を検知した際は速やかに出力を停止します。 エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。

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主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

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