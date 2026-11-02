病案本:精神的エボラ患者と医者のミステリー

世界で4人しか発症例のない精神病「精神的エボラ」を患う賀予と元主治医謝清呈の緊迫した交流と、見えない真実を巡るミステリー小説の概要です。

日本ではまだ日本語翻訳版が話題を呼んでいる漫画原作のミステリー小説『 病案本 』について、その主人公たちと物語の核心を紹介する。この作品は、幼少期から世界に数件しか発症例のない奇病を患う青年賀予と、彼を診ていた元医師 謝清呈 の関係性を描いている。二人の間に巻き起こる事件と、互いを引き寄せる複雑な感情が物語の中心にある。

幻の疾患精神的エボラの恐怖

賀予という青年は、周囲からは柔和で優秀な人物として見られていた。しかし実際には、幼少期から「精神的なエボラ」と呼ばれる極めて稀な精神病を患っていた。この病気のカルテに記録されている患者は、世界でたったの4人しか存在しない。これは徐々に精神を崩壊させ、やがて肉体を麻痺させていく恐ろしい疾患である。ひとたび発作が起きれば、患者は発狂し、血を好むようになるという性質を持っている。その過酷な症状は、常人では想像もできない苦痛を伴うものであった。

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謝清呈は、賀予の主治医として4年間彼を支えてきた人物である。現在32歳の彼は、容姿端麗で陶磁器のような肌を持つ美男子として形容される。冷徹な雰囲気を纏っているものの、精神的にも肉体的にも非常に屈強でありながら、どこか儚さを感じさせる表情を持っている。彼は度々咳き込みながらも煙草に依存しており、その姿は彼の内面的な悩みを物語っているようである。両親を事故で亡くした悲劇的な過去を抱えており、当時の彼はまだ未成年であったが、親切な人々の助けを借りながら大黒柱として妹の謝雪の面倒を見てきた経緯がある。謝雪は、そんな兄を心から尊敬し慕っている関係である。

賀予と謝清呈の身体的特徴と関係性

賀予と謝清呈の二人は、共に端正な顔立ちを持ち、特に目元が印象的である。賀予は杏眼、謝清呈は桃花眼と呼ばれ、その瞳の違いが二人の性格や運命を表しているかのようだ。身長面でも賀予は189cmと非常に高身長であり、謝清呈も華奢というわけではなく180cmの体格を持っている。二人とも筋肉が程よくついており、均整の取れた肩と背中、すらりとした上半身のライン、細い腰、白い首を持つなど、相当魅惑的な体つきをしている。しかし、本人たちはまさか自分が抱かれる側になるなどとは思いもしなかったであろう。

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日本語翻訳版の装画と挿絵は、大人気イラストレーターであるyoco氏が担当している。この装画からは二人の色香が漂っており、第1巻と第2巻の描写をよく見ると、賀予と謝清呈のそれぞれ唇に"血"が付いているという细节が確認できる。この"血"は、二人がそれぞれ傷を覆い隠しながら生きていることを象徴している。賀予は何でもないように振る舞い、本音で話そうとしない一方、謝清呈は体裁を気にしないため、誤解されても本当のことを話さない。そのため、二人はなかなか互いを理解し合うことができなかった。どこか似たところがあるのに、Communicationのギャップが生じている状態が続いていたのである。

憎悪と依存、交錯する二人の心理

賀予は謝清呈を憎んでいるように見えるが、その心情は実は複雑なものがある。賀予の精神を掻き乱す原因の多くは、謝清呈にあると言える。謝清呈の言葉一つで、賀予は時に大型犬のごとく歓び尻尾を振り、時に絶望の暗闇の中で彷徨うこともあった。これは単なる好き嫌いではなく、賀予の記憶を辿れば、彼にとって謝清呈がいかに特別な存在なのかを見えてくる。孤独で不安な幼少期に、こんな人がそばにいたら、確実に依存してしまうだろうとさえ思えるほどの深い結びつきがあった。それなのに、謝清呈の態度は冷たく、あくまで"患者と医者"という線引きを守ろうとしていた。ついには賀予の前からいなくなってしまい、賀予が必死に縋ろうとも、引き留めることはできなかった。

再会後、運命のイタズラなのか、賀予と謝清呈は様々な事件に巻き込まれることになる。謝清呈が追い込まれた時、今度は賀予が手を差し伸べる場面がある。このシーンが物語の転換点であり、謝清呈は"信じると"言ってその手を取る。事件に関わる過程で謝清呈の過去が浮かび上がるが、賀予にとっては信じがたい事実も明らかになっていく。謝清呈に裏切られたと絶望し、自分を支えてくれていたものは全て崩れ落ち、賀予の精神は再び崩壊していく危機に直面する。

真実の解明とミステリーの展開

しかし、目に見えていることや耳にしたこと全てが、"真実"だと言い切れるのだろうか。この二人のラブストーリーには、いくつもの精巧な仕掛けが設置されている。読者はこのミステリーを読み解きながら、激しく心を震わされていくことになる。表面的な憎悪の向こう側にある真実、過去のトラウマと現在の行動の関係、そして"精神の病"が引き起こす人間ドラマが、緻密に描かれているのである。『病案本』は、単なるホラーやロマンスではなく、人間の心理の深淵を突く深いミステリー作品として位置づけることができる。今後の展開で、二人の関係性がどのように修復されるのか、あるいは新たな悲劇へと向かうのか、大きな注目が集まっている。