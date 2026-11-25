神経疾患を巡る議論で、ジャマル・ムシアラがバイエルンに歩み寄ったようだ。わずかな疑念すら払拭するためかもしれない。

『シュポルト・ビルト』によると、苦境に立つ卓越した選手は、治療に当たる医師が保管する「カルテや書類を閲覧できるよう」 バイエルン に許可したという。 ムシアラはこの疾患について、 バイエルン のチームドクターやクラブが依頼した神経科医ではなく、自ら選んだ2人の専門家の治療を受けている。

この2人には医師の守秘義務がある。 そのため、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが主導する有力な監査役会は、十分かつ透明性のある情報提供を受けていないと感じ、内部で不協和音が生じたようだ。 火曜日の『シュテルン』による衝撃的な報道は、バイエルン首脳陣の間に、ムシアラと代理人が疾患に関する詳細や悪い知らせ、例えば先週月曜日に再び起きた欠神発作について、意図的に隠しているとの疑念があることさえ示唆した。

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火曜日には、ムシアラの代理人であるシュミットとトビアス・アルトシェッフルがゼーベナー通りを訪れ、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、会長のヘルベルト・ハイナー、スポーツ担当役員のマックス・エベルとの会談で、この緊迫した問題の沈静化を図った。 少なくともエベルによれば、それは実現したという。 チャンピオンズリーグのリール戦に向けてバイエルン一行が出発する前、エベルは「非常に、非常に建設的な話し合いだった」と報告した。 会談の結論は何か。

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エベルは「最も大切な言葉」は「落ち着くこと、彼に時間を与えること、そして信頼すること」だと語った。 ヴァンサン・コンパニ監督、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、自身を含む強化部門は、ムシアラが再び最高のレベルに達することができると「100％確信している」という。