聖徳太子の弟・麻呂子親王が創建とされる當麻寺が特別公開される。日本唯一の現存2塔や独特な建築様式、中将姫の曼陀羅伝説、豊臣秀吉一族の宝物、そして千利休の書簡解読を通じて、寺の深い歴史と謎に迫る。

【写真複数】 聖徳太子 の弟が創建した？ 古刹・ 當麻寺 の様子 當麻寺 は、飛鳥時代（612年）に 聖徳太子 の弟・麻呂子親王によって創建されたと伝わる。 境内には日本最古の国宝「梵鐘」をはじめ、奈良時代の「東塔」と平安時代の「西塔」という古代の塔が2つとも現存する日本で唯一の寺。

さらに、浄土宗と真言宗という2つの宗派が並立する珍しい形態や、水はけを良くする日本独自の建築様式「亀腹（かめばら）」の上に建つ国宝の本堂など、独自の建築・宗教文化に磯田氏も「ミラクル本堂ですね！ 」と大興奮する。 本尊「當麻曼陀羅」には、古代インドの王家の悲劇を描いた「観無量寿経」の世界と、女性でも極楽往生できるという救いの教えが描かれている。 この曼陀羅を「蓮の糸を使い、爪だけで一晩で織り上げた」という伝説を残す中将姫の波乱の生涯をひもとく。

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また、中に人が入って動かし、極楽浄土への迎えを再現する行事「練供養（ねりくよう）」に使われる阿弥陀如来立像の驚くべき仕組みにも迫る。 當麻寺の塔頭（たっちゅう）で最古の「中之坊」には、豊臣秀吉やその一族にまつわる貴重な品々が数多く残され、磯田氏も「豊臣家族の保存庫」と表現するほど。 今回は特別公開中の宝物の中から、秀吉が寵愛した側室・松の丸殿（京極竜子）のふくよかな顔を模して作らせたという珍しい「茶釜」や、太閤検地の実施を示す秀吉の朱印状写しなどを拝見する。 さらに、千利休が切腹する約1年前に書いた宛名不明の直筆書簡を磯田氏が徹底解読する。

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「大徳寺」に関する一文と、面会を渋る相手への記述から、秀吉と利休の決定的な対立、そして切腹へと至る緊迫の舞台裏を推論する。