「成るだけ 第2回公演 カナブンは悪くない」が2027年1月29、30日に大阪・扇町ミュージアムキューブで行われる。30日の公演後にはアフタートークライブも。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「 成るだけ 第2回公演 カナブンは悪くない」が2027年1月29、30日に大阪・扇町ミュージアムキューブで行われる。30日の公演後にはアフタートークライブも。 「 成るだけ 」とは、大阪吉本の若手芸人 うただ （宮本、一石）、 シスター （井坂ひ孫、週末）、 シカノシンプ （ゆのき、北川）の6人からなる演劇ユニット。

ふだんはコントで劇場のファンを笑わせる彼らが正面から芝居に取り組む。 お笑いを求めてやってくると、やや戸惑うかもしれないが、第1回公演「巣にしては小さい」（25年11月）には多数の観客が詰めかけた。 シスター井坂 ふだんはコントに取り組んでいますが、お笑い以外の何か、別のことで行動を起こしたい、そんな思いにかられたんです。 うただの一石さんに「こんなことを考えているんです」と相談してみたら「いいな」「やってみよう」と賛同してくれ、具体化に動き出しました。

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シスター週末 我々が所属しているよしもと漫才劇場（大阪市）の支配人が演劇好きで「今度、こんなお芝居があるから一度見てみたらどう？ 」という具合に助言してくださるんです。 おかげでヨーロッパ企画さんの舞台などを肌で感じることができました。 成るだけの芝居については、相方（井坂）に全部任せているんですけど（笑い）。