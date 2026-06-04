異常現象と変異少女が織り成すサバイバルTPS『アノマリス』クローズドデモ開催決定

昭和風の架空空間で異界探索を行うTPS『アノマリス』が、Steam限定クローズドデモを実施。6月19日から26日までプレイ可能で、フィードバックを元に10月上旬に体験版が配信予定。フリューが新ジャンルに挑戦し、田中ロミオがシナリオを手掛けることでも話題に。

『 アノマリス 』は、異常現象が渦巻く架空の昭和を舞台にした サバイバルTPS で、PS5・Nintendo Switch 2・PC（Steam）向けにリリースされ、日本語の表示と音声に完全対応している。

本作の主人公は水無月玲緒奈という少女で、全国で突如出現した「異界」と呼ばれる特異空間に友人が行方不明になることをきっかけに、特別危険区画対策室という組織の調査員として任務に就く。 調査の過程で玲緒奈は12種類に及ぶ異形化能力に目覚め、友人の行方や異界の正体、そして自らに宿った謎めいた力の正体に迫っていく。 ゲームシステムは、調査・回収・帰還を繰り返すエクストラクション型のサイクルを採用し、プレイヤーは重力が逆転したり空間が歪んだりする異常現象が恒常的に発生するフィールドを探索する。

敵対生物「アノマリー」を銃火器で撃破し、散らばる資源やアーティファクトを収集しながらインベントリ管理を行う必要がある。 限られた収納スペースの中で何を持ち帰るかを選択する戦略性が求められ、また異形化スキルを駆使した戦闘は単なる射撃に留まらない生存の鍵となる。 拠点に帰還すると、取得した装備やアーティファクトを元に銃のカスタマイズやステータス強化が可能になる。 豊富なコスチュームも用意されており、見た目だけを変更することもできるため、プレイヤーは機能性とビジュアルの両面で自分好みのキャラクターを作り上げられる。

また、敵を倒したり異物を収集したりすることで「調査報告書」という読物が更新され、世界観の裏側や設定資料が次第に明らかになる仕組みになっている。 これにより、ストーリー好きのユーザーでも満足できる深みのある体験が提供される。 本作のクローズドデモはSteam版限定で、応募期間は6月12日19時から6月16日23時59分までとなり、抽選で選ばれた参加者は6月19日から26日9時59分までプレイ可能で、配信や動画投稿も許可されている。

フィードバックを受けた上で、PS5・Nintendo Switch 2・Steam向けの体験版が10月上旬に配信される予定だ。 開発はフリューが手掛け、これまでカリギュラシリーズやヴァレット／VARLETなどRPGを中心に制作してきたが、今回はサバイバルTPSという新ジャンルに挑戦した。 シナリオは「人類は衰退しました」や『終のステラ』で知られる田中ロミオ氏が担当し、世界観への期待が高まる一方で、ゲームプレイに対する不安の声も一部上がっていた。

フリューはその声に真摯に向き合い、ゲーム部分のチューニングに注力していることを公表しており、今後の展開に注目が集まっている





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