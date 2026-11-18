2040年の崩壊した都市を舞台に、魔素結晶と人類の残した資源が混在する環境で建築とサバイバルを体験するLudorea games新作の詳細。モンスター娘との絆や7日ごとの襲撃イベントなど、ゲームの核心的なメカニクスを紹介します。

本作は、異世界の影響により浸食されてしまった 2040年 の現代都市を舞台としたサバイバルゲームです。舗装された道路の裂け目からは魔素の結晶が伸び、廃墟となったビルや放置されたコンビニエンスストアが点在するフィールドが広がり、人類文明が遺した技術資源と異世界の魔導力が交錯する過酷な生活が描かれています。

ボクセル構造による自由な建築システム

世界の地形データは、破壊とブロック設置に対応したボクセル構造を採用しており、プレイヤーは限られた資源から自らの王国を築き上げることができます。最初は雨風をしのぐための小さな小屋から始まり、地下深くへと掘り進めて有用な鉱脈を探したり、山をくり抜いて隠れ家を作ったり、平原に巨大な城を築き上げたりする自由な設計が可能です。

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モンスター娘との共生と戦闘協力

荒野を徘徊する敵対的存在として、美麗なグラフィックで描かれたモンスター娘たちが登場します。これらの強力な敵と戦闘を行い弱点を突いて捕獲すると、プレイヤーの仲間として迎え入れることができます。捕獲したスライム娘は拠点内の畑に水をやるなどの日常業務を支え、廃都の奥深くへの遠征や夜間の戦闘においても心強い戦力として共に戦ってくれます。

7日周期の襲撃イベントと防衛戦略

穏やかなスローライフの一方で、7日ごとに発生する夜間の襲撃イベントはゲーム内の主要な脅威です。闇の向こうから押し寄せる敵の群れに対抗するため、プレイヤーは事前に壁の高さを調整し、トゲ罠などの防衛設備を設置、配置されたモンスター娘を戦力として投入します。朝まで拠点を守り切ると防衛報酬が得られ、壊れた壁の修復と並行して次の7日間に向けたさらなる拠点強化へとつなげることができます。

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ハックアンドスラッシュ要素と装備厳選

武器や装備品にはランダムなオプションが付与されるハックアンドスラッシュ要素が搭載されており、同じ名称の武器でも個体ごとに性能が異なります。採掘活動や狩猟、宝箱探索を繰り返すことで、より強力な理想の装備を厳選するやり込み要素も用意されており、プレイヤーの探究心を刺激する設計となっています。

開発元Ludorea gamesの想いと背景

本作を開発しているLudorea gamesは、Steamストアページにおいて開発の経緯を明かしています。同社によると、モンスター娘がいるオープンワールドで建築とサバイバルを楽しみたいという長年の願望があり、既存のタイトルが見つからなかったため自ら作ることに決定したといいます。この体験は、崩壊した文明と魔法が混在する独特の世界観を体感できるコンテンツへと結実しています。