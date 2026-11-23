ディズニー新作アニメ『ビリーと魔法のはじまり』の点灯イベントに畑芽育、麻生久美子、生田斗真が登場。イクスピアリで行われた特別公演の模様と作品の魅力をレポート。

俳優の 畑芽育 が、22日に千葉県舞浜にある商業施設『 イクスピアリ 』で開かれた ディズニー ・アニメーション・スタジオの最新作『 ビリーと魔法のはじまり 』（原題：Hexed／12月4日公開）の魔法のクリスマスツリー点灯イベントにサプライズで登場した。黄色い歓声の中で、透明感のある純白の衣装を纏い、観客へ笑顔を見せた。

地元愛が詰まった特別イベントの開幕

当日は本日限定のスペシャルな演出により、クリスマスツリーが輝きを増して点灯した。畑芽育は点灯したツリーを前に、「実はイクスピアリが地元で、なじみ深く通っていたので、この場所でイベントができてうれしいです」と喜びを語った。この場所は畑にとって思い出深い場所であり、地元の仲間たちと共にこの瞬間を分かち合うことができたと感じたようだ。

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共演者3人の絆と作品への想い

一緒にサプライズで登場した麻生久美子と生田斗真も、寒い中でお集まりいただいた観客へ感謝の意を示した。麻生久美子と生田斗真は「今日は寒い中、お集まりいただきありがとうございます」と挨拶し、麻生は「皆さんとともに素敵な夜を過ごせればと思っております」と発言した。3人の間には作品に対する強い愛着が感じられた。

本作の魅力について、畑芽育は「普通に縛られることなく、自分らしさに背中を押して貰える勇気の出る作品だと思います」と高く評価した。さらに、麻生久美子との関係性にも触れ、2度目の親子役となることに言及。畑は「お話を聞いた時にものすごくうれしくて…」と明かし、麻生も「私もです」と笑顔で応じた。「相思相愛でやらせてもらっています」と3人はアピールした。

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サンタクロースを巡る懐かしい思い出

クリスマスまで残り1ヶ月となったこの時期、俳優たちはそれぞれのクリスマスの思い出を披露した。畑芽育は幼い頃、サンタの姿を一目見ようと遅くまで起きていた経験談を語った。姿は見えないままだったが、鈴の音が聞こえ「サンタさんって本当にいるんだな」とワクワクしたというエピソードを明かした。

一方、生田斗真は実際にサンタの姿を見たことがあると語り、「畑さんは鈴の音だけですけど僕は姿見たことあります。朝方サンタがソリに乗っていくのを見ました。今でも鮮明に覚えています」と回想した。これに対し、畑芽育は「絶対いますよ、サンタ。めっちゃいます」と力説し、子供心 unchangedな信じている様子が伝わってきた。

現代の高校生ヒロインが描く冒険物語

本作は、長編アニメーション作品のディズニー・ヒロインとして初となる"現代の高校生"が主人公の物語である。型破りな性格で学校でも周囲になじめずにいる高校生の少女、ビリー・ドーが、不思議な力に目覚めることから物語が動き出す。この設定は、現代の若者たちにとって共感しやすい要素を含んでいる。

ビリー役の日本版声優を畑芽育が務め、ビリーの冒険を支える魔法マスターの三つ目の猫・ビーフ役を生田斗真、娘を守るため秘密を抱え続けるビリーの母・アリス役を麻生久美子が担当する。声優陣の多彩な演技が、キャラクターの個性を引き立てるだろう。