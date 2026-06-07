畑岡奈紗、最終ラウンドで首位追走 通算5アンダーで折り返し

全米女子オーオープン最終ラウンド、畑岡奈紗が2バーディー、1ボギーでスコアを伸ばし通算5アンダーでハーフを終えた。首位とは2打差の6位につけ、後半も表彰台を狙う。41回目のメジャー挑戦となるベテランは過去の悔しさをバネに集中を保ち、ツアー7勝の実力を見せる。

最終ラウンド が進行中。２打差の５位で出た 畑岡奈紗 （アビームコンサルティング）は９番までに２バーディー、１ボギーでスコアを１つ伸ばして通算５アンダーで折り返した。 首位とは２打差の６位。

ネリー・コルダ（米国）、金世煐、田仁智（ともに韓国）が７アンダーでトップに並んでいる。 畑岡は１番パー５はグリーン奥からの３打目を２メートル弱に運びバーディーでスタート。３番で残り１１７ヤードの第２打を１・５メートルにつけ、さらに伸ばした。４番パー３はグリーン手前から寄せ、６番パー３はティーショットをグリーン中央のバンカーに入れるピンチ。 ピンに当たって止まり、ここでもパーをセーブしたが、８番でフェアウェーからの２打目をグリーン右に外し、３打目はグリーン左へ。 この日初めてのボギーを喫した。

今回が４１回目のメジャー挑戦になる。 全米女子オーオープンは２０２１年に笹生優花とのプレーオフに敗れて２位、２３年は首位で出た最終日に崩れ４位に終わった。 第３ラウンド後には「いろんなプレッシャーだったり緊張はあると思うけど、しっかり自分のプレーに集中して、毎ショットベストを尽くせるように頑張ります」と話していたツアー７勝の実力者が、後半も食らいつく





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畑岡奈紗 全米女子オーオープン メジャー 最終ラウンド ネリー・コルダ 金世煐 田仁智

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