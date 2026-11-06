畑岡奈紗が単独首位 日米混成トーナメントで64ショットの快挙

畑岡奈紗が通算12アンダーで単独首位に立った日米混成大会。日本勢がトップ10を8人で占め、海外有力選手の苦戦も報じられ週末の優勝争いに注目集まる。

日米両ツアーを兼任する選手たちが集う大会の第2ラウンドが実施され、 畑岡奈紗 選手が64という素晴らしいスコアをマークしました。この活躍により、畑岡選手は通算12アンダーを記録し、大会の単独トップに躍り出ました。彼女の好調なプレーは、週末にかけて激化すると予想される優勝争いの大きな要因となっています。

畑岡奈紗の快進撃と日本勢の強さ

トップ10入りした選手の顔ぶれを見ると、日本勢の存在感が際立っています。1打差の2位には山下美夢有選手が、3位には菅楓華選手がそれぞれ位置しています。また、5位には佐久間朱莉選手、原英莉花選手、河本結選手、高橋彩華選手、岩井明愛選手らが名を連ね、全体で8人が日本勢で占められました。この結果は、国内ツアー組の選手たちが国際舞台でも十分競り合える実力を持っていることを示しています。

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日本のコース難易度がもたらす影響

今季の米ツアーにおいて、山下美夢有選手、桑木志帆選手、西村優菜選手、吉田優利選手の4人で計6勝を挙げるなど、日本勢の活躍はめざましいものがあります。特に山下選手は、開幕前日の4日に開催された会見で、世界レベルを目指して日本の厳しいコースセッティングやピンポジションで成長を重ね、米ツアーで結果を出していると語っていました。この経験が、現在の大会での好調さに直結していると考えられます。

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海外有力選手の苦戦と出場動向

この大会は日本国内で唯一開催される米ツアーイベントですが、世界ランク1位のネリー・コルダ選手や3位のユ・ヘラン選手は出場していません。一方で、ランク2位のジーノ・ティティクル選手は2日目終了時点で57位、米ツアー通算11勝のミンジ・リー選手は77位と、下位に沈んでいます。海外から長距離移動を行って来日した選手たちは、日本の気候や難易度の高いコースに苦戦している様子が伺えます。

週末の優勝争いと今後の展望

2日目終了時点で5位につけている高橋彩華選手は、「日本ツアーもレベルが高い」と国内外にアピールしたいと考えていると語っています。予選落ちなく4日間行われる今大会では、週末にかけて海外の有力選手たちが猛チャージをかけることが予想されます。しかし、多くの日本勢が優勝争いを繰り広げることになり、週末の展開から目が離せません。予選落ちなしで4日間行われる今大会は、日本勢のさらなる躍進が見られる可能性があります。